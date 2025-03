Accusé d’agression sexuelle, Dani Alves finalement acquitté par la justice catalane

Condamné l’année dernière à quatre ans de prison ferme pour avoir agressé sexuellement une femme de 23 ans dans une discothèque de Barcelone en 2022, Dani Alves a finalement été acquitté ce vendredi par la justice catalane.

La chambre d’appel de la Cour supérieure a annulé à l’unanimité la première sentence émise en février 2024. Elle considère que cette première décision présente « des lacunes qui nous empêchent de partager l’appréciation du tribunal de première instance et la conclusion à laquelle il parvient », rapporte El País. Plus précisément, la Haute Cour catalane évoque dans sa seconde sentence un « manque de fiabilité du témoignage de la plaignante » et des « preuves insuffisantes », deux éléments ayant mené à l’acquittement d’Alves et à l’abandon des mesures conservatoires à son encontre. L’ex-international brésilien, dont la carrière footballistique avait été rabotée par son arrestation en janvier 2023 lors de sa dernière aventure chez le Pumas UNAM au Mexique, avait obtenu une remise en liberté sous paiement de caution à hauteur d’un million d’euros, seulement un mois après sa condamnation.

En liberté depuis un an

Au total, Alves a passé 14 mois en détention provisoire (entre janvier 2023 et mars 2024). Plus ou moins symboliquement, il se retrouve tiré d’affaires un an après sa remise en liberté (avec interdiction de quitter l’Espagne, de s’approcher de la victime et obligation de pointer au tribunal chaque vendredi), permise par une jolie contribution de Neymar da Silva Sr, père de la star brésilienne avec qui Alves a noué une amitié lors de leurs passages communs au FC Barcelone et au PSG, ainsi qu’en sélection. « Justice a été rendue », a réagi ce vendredi Inés Guardiola, avocate de l’ex-latéral droit âgé de 41 ans, à la radio catalane RAC1.

Loïc Badé : « Je suis passé de l’ombre à la lumière en un éclair »