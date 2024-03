La famille de Neymar aurait payé la caution pour la libération de Dani Alves

Neymar, l’ami dont tout le monde rêve.

Condamné en février dernier à quatre ans et demi de prison, Dani Alves a vu le tribunal de Barcelone répondre favorablement à sa demande de remise en liberté provisoire contre un million d’euros. Selon le quotidien catalan La Vanguardia, le Brésilien aurait obtenu l’aide de la famille de Neymar, qui aurait payé sa caution. Le latéral brésilien s’était déjà tourné vers le joueur d’Al-Hilal pour le paiement de ses frais d’avocat et le versement de l’indemnisation de la victime de 150 000 euros. Alves va désormais être placé sous contrôle judiciaire, la justice lui ayant retiré ses passeports espagnol et brésilien.

À ce rythme, il va être autorisé à disputer la Coupe du monde de Gerard Piqué en toute impunité.

