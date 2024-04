Dani Alves reste en liberté

Condamné à quatre ans et demi de prison le 22 février dernier, Dani Alves a pu obtenir sa mise en liberté provisoire à la fin du mois de mars, lui qui a fait appel de la décision de justice et qui est donc toujours dans l’attente d’une condamnation définitive. Le Brésilien a déboursé une caution d’un million d’euros pour sortir de prison. Déjà insatisfaits de la condamnation dont le footballeur a écopé en première instance, le parquet et la partie civile ont fait des recours contre cette remise en liberté, estimant que le risque de fuite de l’accusé était important. Le tribunal de Barcelone a toutefois annoncé ce mercredi « rejeter les recours présentés contre la décision accordant la liberté sous caution au détenu Daniel Alves ».

Afin de réduire les risques de voir Alves quitter le territoire espagnol, ses passeports espagnol et brésilien lui ont été confisqués lors de sa remise en liberté. Il doit aussi comparaître une fois par semaine devant le tribunal de Barcelone, et n’est pas autorisé à approcher de la victime ou à quitter l’Espagne.

