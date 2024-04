Pensionnaire de National 3, Tours serait proche de la faillite

Encore un mauvais Tours.

Quatrième du groupe C en National 3, le Tours FC pourrait toutefois connaître la relégation administrative dans quelques semaines en raison de graves problèmes financiers. Après le match nul contre Montlouis ce samedi (1-1), le président du club, Jean-Marc Ettori, ne s’est pas montré très confiant quant à l’avenir de Tours, qui a un rendez-vous crucial avec le tribunal de commerce dans à peine quelques jours. « Avant le 7 mai, il faut que les gros problèmes aient été réglés, a expliqué Ettori sur la chaîne YouTube du club. S’ils ne sont pas réglés, je ne sais pas ce qu’il se passe. » Alors que la trésorerie est dans un état inquiétant, le club croise les doigts pour toucher les indemnités de formation promises par la FIFA avant l’audience fatidique : « On pourrait commencer à toucher quelque chose dans un mois, sauf que si le tribunal de commerce nous fait déposer le bilan avant, c’est comme si vous aviez le médicament alors que vous êtes mort. »

Le président a aussi évoqué son inquiétude autour du processus de vente de Tours, aujourd’hui dans une impasse. « Nous discutons depuis maintenant trop longtemps avec les émissaires d’un Suisse, qui est très riche, a un intérêt pour le monde du foot et pour Tours, a détaillé Ettori. Sauf que les personnes qui représentent ce monsieur ne sont pas faites pour le football, selon moi. Elles ne font pas ce qu’il faut, et je suis très inquiet par rapport à ça. »

Le club craint de retomber à l’échelon régional, alors qu’il avait déjà connu une relégation administrative en National 3 en 2019, et une seconde en Régional 1 en 2021. « On me dit que certains de ceux qui sont en train de discuter avec nous aimeraient bien acheter le club pour un euro symbolique à la barre, explique le président. Sauf que si le club est en faillite, ce sera au tribunal de commerce de décider […] et avec une équipe qui repartirait de R2. » Il y a deux ans, le tribunal de commerce de Tours avait approuvé le plan de relance sur cinq ans de Jean-Marc Ettori, écartant la proposition de rachat menée par l’ancien joueur du club et consultant pour beIN Sports Omar da Fonseca.

À force de creuser, Tours va se retrouver en district d’ici quelques années.