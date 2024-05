Suivez en direct le multiplex de Ligue 1

Un multiplex de sept matchs avec de l'enjeu partout, c'est le programme de la suite de la 33e journée de Ligue 1, débutée vendredi par le nul entre Brest et Reims (1-1) et la victoire de Nice contre Le Havre (1-0). Du maintien à l'Europe, beaucoup joueront gros ce soir et c'est à suivre en direct sur Sofoot.com.

Clermont 0-0 Lyon

Marseille 2-1 Lorient

Buts : Aubameyang (36e) et Gigot (41e) pour l’OM // Mendy (43e) pour les Merlus

Montpellier 0-0 Monaco

Nantes 0-2 Lille

Buts : David (8eet 11e) pour les Dogues

Paris Saint-Germain 1-1 Toulouse

Buts : Mbappé (8e) pour le PSG // Dallinga (13e) pour le TéFéCé

Rennes 0-0 Lens

Strasbourg 0-0 Metz

22h05 : Ça a repris dans tous les stades désormais. C’est l’heure de voir des buts et d’emballer ces deuxièmes périodes !

22h02 : C’est reparti à Strasbourg et à Clermont !

21h49 : C’est la pause sur toutes les pelouses de Ligue 1 ! Lille continue de s’amuser à Nantes, Marseille s’est libéré face à Lorient, tandis que Lyon, Monaco et Paris patinent. Dans le bas de tableau, les Merlus sont en grand danger.

21h43 : Benjamin Mendy réduit le score pour Lorient. Mbemba fait n’importe quoi, perd le ballon devant sa surface avant que celui-ci ne revienne sur le latéral lorientais, qui frappe en force. Deuxième but en deux matchs cette saison pour Mendy face à son ancien club. Lorient reprend espoir.

21h41 : Gigot double la mise à Marseille ! Corner cafouillé par les Merlus et le défenseur de l’OM pousse le ballon au fond des filets. Ça sent mauvais pour les Bretons…

21h39 : Emanuel Emegha est proche d’ouvrir le score à la Meinau ! Sa tête passe un peu trop haut !

21h37 : BUT D’AUBAMEYANG AU VELODROME !! Il réceptionne un centre de Pape Gueye et place une tête parfaite devant Mvogo. Lorient est virtuellement en Ligue 2 !

21h36 : Virtuellement, la bonne affaire du soir est pour Lille qui remonte sur le podium et chipe la troisième place à Brest. Dans le bas de tableau, les équipes concernées par le maintien ne profitent pas de la défaite de Nantes.

21h33 : Breel Embolo est tout proche d’ouvrir le score mais son but est refusé pour une position de hors-jeu. C’était chaud !

Monaco commence à pousser fort dans l’Hérault, où Jordan Ferri sort blessé.

21h31 : Lens s’enflamme et ses supporters aussi. Le match est brièvement interrompu car les ultras Sang et Or craquent quelques fumigènes.

21h27 : Asensio est proche de remettre Paris devant mais il loupe le cadre !! De son côté Lens est dans un temps fort à Rennes mais ne conclut pas, mis en échec par un bon Mandanda.

21h24 : Lille est en train de se régaler à Nantes. La Beaujoire gronde de crainte de battre un triste record ce soir. On se dirige en effet vers une neuvième défaite consécutive des Canaris à domicile…

21h18 : Des buts sur deux pelouses seulement après 20 minutes de jeu. Au Vélodrome, Marseille pousse pour ouvrir le score. Le coup franc d’Aubameyang passe tout proche !!

21h14 : Egalisation de Toulouse au Parc des Princes et c’est signé Thijs Dallinga ! Petit piqué devant Tenas pour son 14e but de la saison.

21h10 : Deuxième but de Lille !!! Encore David et cette fois-ci après un superbe mouvement collectif. Nantes est dans le dur.

21h09 : But de Kylian Mbappé à Paris ! D’abord signalé hors-jeu alors qu’il avait dribblé Guillaume Restes, son but est finalement accordé. Il soigne sa sortie au Parc !

21h07 : But de Lille !! Le premier de multiplex et il est signé Jonathan David qui traîne au second poteau après un corner dévié.

21h06 : Le poteau pour Cherki !! Lyon démarre fort !

21h05 : Toutes les rencontres ont commencé désormais, c’est parti pour 90 minutes de régal ! Au Roazhon Park, Rennes débute fort face à Lens.

21h01 : C’est parti sur toutes les pelouses de Ligue 1, hormis celle du Parc des Princes, où différents hommages sont rendus à Kylian Mbappé et à des membres de l’encadrement de l’équipe.

20h55 : Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce live spécial multiplex Ligue 1 ! Au menu pour cette 33e journée de l’opus 2023/2024 de notre championnat, la lutte pour l’Europe avec un alléchant Rennes-Lens, ainsi que Lyon qui jouera à Clermont et Marseille qui recevra Lorient. Deux équipes concernées par la lutte pour le maintien, tout comme Metz qui se déplace à Strasbourg pour un bouillant derby.

Les Nantais voudront assurer le leur, mais ils recevront des Lillois qui visent encore le podium, tandis que Monaco peut assurer sa deuxième place à Montpellier, privé de Téji Savanier. Enfin à Paris, dans un match sans enjeu, il faudra suivre la dernière de Kylian Mbappé au Parc des Princes, après avoir annoncé son départ cet été.