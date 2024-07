Un joueur de Liverpool victime d'insultes racistes lors d'un tournoi U18 ?

Ça ne s’arrêtera donc jamais ?

Selon le Guardian, Liverpool a demandé à ce qu’une enquête soit ouverte, après qu’un joueur de son équipe U18 se soit plaint de comportements racistes à l’occasion d’un tournoi de jeunes en Allemagne, et ce, lors de deux matchs consécutifs. Suite à cela, les joueurs et le staff du club de la Mersey ont quitté le terrain lors des deux rencontres, qui les opposaient à Hoffenheim et l’Eintracht Francfort, vendredi puis samedi. Dans un communiqué cité par le média anglais, Liverpool « confirme qu’un membre de son équipe U18 a déclaré avoir été victime d’insultes raciales de la part d’un adversaire alors qu’il participait au tournoi de jeunes de la Coupe de la Bundesliga à Schwabisch Hall, en Allemagne, vendredi dernier. Le joueur a immédiatement alerté l’arbitre du match, ses coéquipiers et notre équipe d’entraîneurs. En conséquence, l’équipe dirigeante du LFC a décidé d’arrêter le match et de quitter le terrain ensemble ».

Demandant aux clubs concernés « de mener une enquête urgente et approfondie sur cet incident », le club 19 fois champion d’Angleterre a souligné que ces mêmes événements s’étaient produits le lendemain et a tenu à affirmer sa fierté envers son joueur quant à « la maturité de sa réaction ». Le club de Francfort a plaidé des « problèmes linguistiques » quant à une expression couramment utilisée en Allemagne, mais a tenu à souligner qu’il prenait le sujet « sérieusement ». Le directeur sportif de l’Eintracht, Timmo Hardung, semblait toutefois trouver cet argument assez solide, puisqu’il espère « avoir résolu le malentendu entre les joueurs et les officiels de Liverpool concernés ». Hoffenheim n’a pas souhaité s’exprimer.

Décidemment, après les Argentins, ça fait beaucoup de malentendus linguistiques.

