Fin de parcours pour Domagoj Vida avec la Croatie

Viva la Vida !

À 35 ans et après avoir emmagasiné 105 sélections, Domagoj Vida raccroche en sélection. Le défenseur croate, finaliste de la Coupe du monde 2018, n’a pas joué la moindre minute du dernier Euro avec les Vatreni et a dit donc « stop » ce dimanche à son aventure avec l’équipe nationale après quatorze ans de bons et loyaux services.

https://x.com/HNS_CFF/status/1814963549459861793

« C’est un honneur de porter le plus beau maillot du monde une fois dans sa carrière, a notamment déclaré Vida. Et quand vous le faites 105 fois, que vous jouez dans sept compétitions majeures… alors vous pouvez être infiniment reconnaissant pour un tel privilège. » Un chapitre qui se ferme et qui va donc pouvoir permettre à l’ancien défenseur du Dynamo Kiev de consacrer du temps à ses autres projets. Comme par exemple cette ferme de cochons éco-responsable dont il est l’un des co-actionnaires ?

