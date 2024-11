Pronostic Croatie Portugal : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des nations

Le Portugal en patron face à la Croatie

Cette opposition dans le groupe 1 en Ligue A de la Ligue des nations met aux prises les 2 meilleures sélections de cette poule, la Croatie et le Portugal. Depuis plusieurs années, la sélection au Damier montre d’excellentes qualités collectives pour réussir des compétitions intéressantes. Finaliste en 2018 et demi-finaliste en 2022, la sélection au Damier sort d’un Euro décevant où elle a été éliminée lors du dernier match de poule en étant tenu en échec sur le gong par l’Italie. En Ligue des nations, les Croates ont perdu le match aller au Portugal (2-1), mais ont depuis repris leur marche en avant avec des succès sur la Pologne et l’Écosse pour un nul en terre polonaise. En revanche, la semaine passée, les Croates se sont fait surprendre en Écosse (1-0) en toute fin de match, après avoir évolué toute la seconde période en infériorité numérique. Avec 7 points, la Croatie est dans le coup pour la qualif, mais doit prendre au moins un point pour en être assuré.

Championne d’Europe en 2016, la sélection lusitanienne possède depuis plusieurs années de très talentueux joueurs mais doit seulement se contenter de ce titre en France en 2016. Quart-de-finaliste lors du dernier, le Portugal est déjà qualifié pour le Final 8 de cette Ligue des nations. Le week-end dernier, la sélection lusitanienne s’est assuré la 1re place de son groupe en surclassant la Pologne (5-1) avec un doublé de CR7 et un bijou de Bruno Fernandes. Les deux hommes seront en revanche absents ce soir, comme Bernardo Silva. Mais les remplaçants portugais pourraient avoir faim et poursuivre l’excellente dynamique de leur sélection. Comme à l’aller (2-1), le Portugal a des chances de s’imposer contre la Croatie.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

