Pronostic Portugal Croatie : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des nations

Le Portugal repart sur de bonnes bases face à la Croatie

Depuis son titre au championnat d’Europe 2016, le Portugal n’a pas brillé lors des grandes compétitions internationales. L’été dernier en Allemagne, la sélection portugaise a parfaitement débuté en s’imposant face à la Tchéquie et contre la Turquie. La suite fut plus délicate avec un revers surprise face à la Géorgie en phase de poules et une victoire compliquée en 8es de finale face à la Slovénie, obtenu lors des tirs au but. Tombés face à la France en quarts de finale, les Portugais se sont inclinés lors des tirs au but. Déterminés à se racheter lors de cette Ligue des nations, les Lusitaniens ont maintenu leur confiance à Roberto Martínez. Ce dernier ne pourra plus compter sur Pepe, qui a pris sa retraite sportive. En revanche, son compère Cristiano Ronaldo est toujours dans le groupe. Il sera épaulé par les joueurs du PSG, Vitinha, Danilo, João Neves et Nuno Mendes. Durement touché en début de saison, Goncalo Ramos est absent. En plus de CR7, Martinez dispose d’un effectif de très grande qualité avec Bernardo Silva, Fernandes, Leão ou Dias.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

De son côté, la Croatie est également habituée à disputer les grandes compétitions internationales, avec une finale à la Coupe du monde 2018 et une demi-finale en 2022. Lors du dernier Euro, les Croates sont en revanche sortis par la petite porte, dès la phase de groupes. À l’issue de cette contre-performance, certains observateurs imaginaient voir Modrić arrêter sa carrière internationale ou Zlatko Dalić être sorti de son poste de sélectionneur, ce qui n’est pas le cas. En plus du Madrilène, on retrouvera les expérimentés Perišić, Kramarić, ou Kovačić, mais Vida et Brozović ont décidé de mettre un terme à leur carrière internationale. À domicile, le Portugal devrait afficher un visage revanchard après l’Euro pour prendre le dessus sur la Croatie. Buteur sur ses 4 premiers matchs cette saison avec Al-Nassr, Cristiano Ronaldo pourrait enchaîner avec le Portugal, lui qui avait été le meilleur buteur des éliminatoires pour le dernier Euro.

► Le pari « Victoire Portugal » est coté à 1,56 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 212€ (312€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Portugal gagne avec au moins 2 buts d’écart » est coté à 2,35 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 370€ (470€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Cristiano Ronaldo buteur » est coté à 1,96 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 292€ (392€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

50€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Portugal – Croatie

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Portugal – Croatie sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 40€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code.

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Portugal – Croatie avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ en bonus chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Portugal Croatie détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Le Portugal s’incline contre la Croatie, Cristiano Ronaldo laissé sur le banc