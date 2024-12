Matías Fernández-Pardo donne sa préférence à une sélection

Après les Italo-Belges, voici le Belgo-Espagnol.

Matías Fernández-Pardo, attaquant du LOSC, a tranché, et ce n’est pas en faveur du Plat Pays. Né en Belgique, le joueur de 19 ans, qui pouvait représenter aussi bien la Roja, la Nazionale et les Diables rouges, a annoncé ce mardi dans une interview pour Marca qu’il avait choisi l’Espagne.

Loin des yeux, près du cœur

Trois options, un seul choix. Le jeune Lillois, formé entre Anderlecht, La Gantoise et le LOSC, a pris son temps, mais la décision est sans appel : « C’est une chance qu’autant de nations s’intéressent à moi. J’ai joué un peu pour la Belgique. Mais quand j’étais enfant, je regardais toujours les matchs de l’Espagne, comme la finale de 2012. Mon cœur est toujours avec l’Espagne. »

Et l’attaquant d’ajouter, sûr de lui : « Je veux jouer avec l’Espagne. Il n’y a aucun doute là-dessus. S’ils me veulent, il n’y a aucun doute. Je sais qu’il y a de la concurrence. Mais j’aime les défis. » Malgré ce choix de cœur, Fernandez-Pardo, arrivé à Lille cet été pour 10 millions d’euros en provenance de La Gantoise, reste un illustre inconnu de l’autre côté des Pyrénées, sachant que son seul lien avec l’Espagne remonte à un passage express : « Ce n’était que quelques années, et à un très jeune âge, de 4 à 6 ans. Je ne m’en souviens presque pas. »

Encore un qui veut fuir Domenico Tedesco.

Jonathan David n’exclut pas de prolonger au LOSC