Les envies d’annexion du Canada de Donald Trump mettent la Coupe du monde 2026 en danger

Quand la politique et le football se rencontrent.

À quelques mois de la Coupe du monde 2026, organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique, les récentes déclarations du futur président américain, Donald Trump, sur une éventuelle annexion du Canada sèment le doute. Même si personne à la FIFA ne crie à l’alerte rouge, la question de l’impact potentiel sur les relations entre les trois pays hôtes est au cœur des discussions.

Donald Trump provocateur

Un membre du bureau américain de la FIFA calme le jeu. « Trump est coutumier des provocations. La relation entre lui et Gianni Infantino reste excellente », déclare-t-il selon RMC Sport. Les deux hommes, qui se connaissent bien à présent — étant donné les nombreuses rencontres à la Maison-Blanche — partagent un intérêt commun, qui est la réussite du Mondial 2026. Mais les provocations de Trump soulèvent des questions. Liberté de circulation des supporters et des équipes, gestion des pays qualifiés politiquement sensibles… La FIFA devra rester vigilante face aux différentes combines du président américain. Un Mondial « United 2026 » censé unir les territoires nord-américains pourrait se heurter à la vision et la politique de Trump.

Et attendez quand il voudra tout simplement exclure le Mexique.

