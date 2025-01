La Brigade Loire déploie un tifo cinglant avant Nantes-Monaco

Tacle les deux pieds décollés, mais ça joue !

En ouverture de la 17e journée, le FC Nantes reçoit l’AS Monaco ce vendredi à 19 heures, l’occasion pour les ultras de la Brigade Loire de déployer une banderole et un tifo bien cinglants comme il le faut à l’égard des « instances, diffuseurs ou politiques ». Et le message est clair : « Laissez le football aux supporters ! », a réclamé le groupe nantais avant le coup d’envoi.

Pour insister sur le message, la Brigade Loire s’est aussi amusée à créer une petite bande dessinée ironique pour tacler les dirigeants du football français et leurs décisions de « décaler des matchs en semaine » ou de « délocaliser des matchs au Qatar », en référence notamment à l’organisation du Trophée des champions début janvier à Doha, remporté par le PSG contre Monaco (1-0).

Vincent Labrune en prend lui aussi pour son grade. « Les gens ne s’intéressent plus au foot, comment on peut changer ça ? » peut-on lire de la bouche de son personnage dessiné autour d’une table, aux côtés de représentants de DAZN et de Bein Sports et d’un supporter qui, lui, préfère lui répondre en demandant du respect pour les supporters. Un avis pas au goût du patron du foot français, très fâché, qui le jette par la fenêtre des locaux de la LFP.

Heureusement que Retailleau n’est pas visé, il aurait dissous la Brigade Loire avant le coup de sifflet final.

