Antoine Kombouaré encore en colère contre la presse

En colère mais encore là.

Nantes a rattrapé Lille ce samedi soir, mais son entraîneur n’a pas publiquement analysé la performance de ses joueurs. Encore en colère face aux journalistes, Antoine Kombouaré n’a pas commenté la rencontre et a quitté la salle de presse après moins d’une minute. Il estime toujours qu’ils ont raconté des bobards quand sa présidence voulait le remplacer.

« Messieurs, Dames, je vais pas être long. J’ai fait passer un message jeudi, a-t-il raconté à la fin du match en conférence de presse. J’ai le sentiment qu’on n’a pas compris. J’ai vu, certaines personnes m’ont traité de démago, donc j’ai pas aimé. Voilà. Je dis bien que le message que j’ai voulu faire passer, c’est que quand on se trompe, on dit. On fait un mea culpa. Ça n’a pas été le cas, donc je vais jusqu’au bout de ma démarche. Aujourd’hui, je ne parle pas, en revanche, la semaine prochaine, si je suis toujours l’entraîneur du FC Nantes contre Monaco, c’est fini, on passe à autre chose. Merci messieurs. Au revoir. »

🎙️ | Antoine Kombouaré revient sur ses propos face à la presse et clarifie sa position. 🗣️⚖️ #LOSCFCN pic.twitter.com/a8MwHOCKIH — DAZN France (@DAZN_FR) January 4, 2025

Au micro de DAZN, il a surenchéri : « Je suis blindé, je suis prêt à ça […]. Moi j’ai juste à entraîner, on me dit rien donc je continue. Je sais qu’eux [Waldemar et Franck Kita] font des tractations pour trouver des entraîneurs, mais le problème de la presse, cette presse écrite, est qu’ils ont passé leur temps à dire qu’Antoine Kombouaré n’est plus. Ils n’ont jamais parlé au conditionnel. Donc quand vous dites ça et que vous vous trompez, bah tu le dis. Ils ne veulent pas le faire. […] Il n’y a pas de colère. »

Le mérite de la clarté, c’est peut-être tout.

