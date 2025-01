Monaco-PSG : Wilfried Singo aurait du prendre rouge, selon la direction de l'arbitrage

Le temps de la justice.

Wilfried Singo avait eu « la chance » de poursuivre la rencontre face au PSG en championnat (2-4) après son choc avec Donnarumma. L’Italien s’en est tiré avec dix points de suture au visage, quand l’Ivoirien s’en est sorti sans sanction, lui qui était déjà averti.

Une erreur du VAR

Selon RMC Sport, la direction de l’arbitrage aurait reconnu le fait que la VAR aurait fait une erreur en ne demandant pas à l’arbitre de venir visionner les images de l’action. « Je ne t’enverrai pas (voir le VAR), il n’y a pas d’extra mouvement et il veut l’éviter. Il saute par-dessus et, malheureusement, il le tape. Les conséquences sont énormes, certes, mais on ne peut rien faire», déclarait l’un des assistants présents dans le camion comme on peut l’entendre dans la vidéo publiée par la LFP.

Dans son rapport, l’instance indique : « À l’analyse des images, le Monégasque joue certes le ballon, mais son action met en danger l’intégrité physique du gardien de but, eu égard à la semelle venant directement impacter le visage de ce dernier. Cette situation relève donc d’une faute grossière au sens de la loi 12. L’intervention de l’assistance vidéo était attendue pour modifier la décision initiale et exclure le joueur fautif.»

Une affaire qui aurait pu énerver davantage Nasser si le PSG avait perdu.

