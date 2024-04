Pour ceux qui en ont marre du faux suspense du Ballon d’or, voici une alternative.

Cette semaine, RFI et France 24 ont dévoilé les onze joueurs nommés au Prix Marc-Vivien Foé, une récompense individuelle créée en 2009 qui désigne chaque année le meilleur joueur africain de Ligue 1. Lauréat l’an passé, Chancel Mbemba a été sélectionné, tout comme Pierre-Emerick Aubameyang, déjà récompensé en 2013. Vainqueur de la CAN avec la Côte d’Ivoire en janvier dernier, Wilfried Singo fait lui aussi partie de la liste. Le Monégasque a réagi avec enthousiasme à sa nomination : « Je suis surpris, car je ne m’y attendais pas. Sans doute fier, aussi, de faire partie de cette sélection prestigieuse. »

Le défenseur est aussi revenu sur son arrivée sur le Rocher l’été dernier, sur les conseils avisés d’un ancien joueur du club : Nicolas Nkoulou. « Nous avons eu des discussions cet été, et Nicolas m’a parlé en bien du club, m’expliquant que c’est un endroit où je pourrais continuer de progresser et de m’épanouir, a expliqué Singo. Jusqu’à présent, tout se passe très bien. Nicolas est un grand frère pour moi, il m’a beaucoup aidé et je lui en suis très reconnaissant. »

𝗪𝗶𝗹𝗳𝗿𝗶𝗲𝗱 𝗦𝗶𝗻𝗴𝗼 en lice pour le Prix Marc-Vivien-Foé, récompensant le Meilleur Joueur Africain de @Ligue1UberEats 🔥🇨🇮 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) April 3, 2024

Le prix Marc-Vivien Foé sera décerné le 13 mai prochain.

Les nommés : Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon, Marseille), Nabil Bentaleb (Algérie, LOSC), Lamine Camara (Sénégal, Metz), Oumar Diakité (Côte d’Ivoire, Reims), Amine Gouiri (Algérie, Nice), Achraf Hakimi (Maroc, PSG), Chancel Mbemba (RD Congo, Marseille), Terem Moffi (Nigeria, Nice), Youssouf Ndayishimiye (Burundi, Nice), Moses Simon (Nigeria, Nantes), Wilfried Singo (Côte d’Ivoire, Monaco).

