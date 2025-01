Mercato : Christopher Opéri quitte le HAC

Opéri de sa vie.

3 saisons en Ciel&Marine, merci Chris’ 🫶 pic.twitter.com/yL1eJobrpG — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) January 7, 2025

Après deux saisons et demie au HAC, avec qui il a connu un titre de champion de Ligue 2 puis un maintien dans l’élite, le latéral gauche Christopher Opéri (27 ans) quitte la Normandie et traverse l’Europe pour atterrir en Turquie, à İstanbul Başakşehir, actuel septième de Süper Lig. Il rejoint l’équipe de Krzysztof Piątek pour trois ans et demi, et contre un chèque de quatre millions d’euros selon L’Équipe.

On n’est jamais trop prudent face à la calvitie.

✍️🏻 Kulübümüz, son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Le Havre kulübünde forma giyen Fildişi Milli takım futbolcusu Christopher Operi ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı. Christopher Operi’ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/RGaCEdnc0G — RAMS Başakşehir (@ibfk2014) January 7, 2025

La Gantoise et Başakşehir premiers qualifiés pour la Ligue Conférence