La Gantoise et Başakşehir premiers qualifiés pour la Ligue Conférence

Recep Tayyip Erdoğan ne boira pas que de l’eau ce soir.

Ce mercredi, La Gantoise et l’Istanbul Başakşehir ont officiellement composté leur billet pour la prochaine Ligue Conférence nouvelle formule, ayant la particularité d’être les deux premières formations qualifiées pour l’édition 2024-2025. Les Belges se sont imposés grâce à Mathias Delorge-Knieper (20 ans) sur la plus petite des marges, comme au match aller, face à un Partizan Belgrade en crise (1-0), qui aura perdu toutes ses doubles manches (contre le Dynamo Kyiv en Ligue des champions, contre Lugano en Ligue Europa et donc contre le KAA en C4), et ne verra pas l’Europe cette année.

Encore en Ligue des champions il n’y a pas si longtemps, Başakşehir a de son côté fini par percer le verrou des Irlandais de St Patrick’s, après un match nul et vierge très surprenant à l’aller. Un succès 2-0 contre une équipe réduite à dix, qui s’est dessiné en seconde période, par l’entremise d’Ömer Şahiner et Olivier Kemen, l’ancien Niortais et international camerounais qui s’est illustré de la tête.

Laborieux une nouvelle fois, le parcours des équipes turques.