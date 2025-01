La Gantoise se sépare déjà de son entraîneur

Choisis ton coach avec un gant de velours et lâche-le avec un gant de fer.

Six mois. C’est le temps qu’aura duré l’aventure de Wouter Vrancken sur le banc de La Gantoise (KAA Gent). Arrivé en début de saison pour succéder à Hein Vanhaezebrouck, l’ancien coach de Genk (actuellement premier de Jupiler Pro League) a été remercié ce mardi après une série de résultats jugés insuffisants, selon 7sur7.

Un commun accord

Le bilan ? 36 matchs, 17 victoires, 9 nuls et 10 défaites. Pas assez pour convaincre une direction ambitieuse, qui a officialisé la nouvelle en invoquant un « commun accord » : « La Gantoise et Wouter Vrancken ont décidé de mettre fin à leur collaboration dans l’intérêt de l’optimisation des performances sportives, de la poursuite de l’expansion et de la continuité du club. »

Une manière polie de dire que Gand attendait bien plus de son nouvel entraîneur. Actuellement 6e en Jupiler Pro League, les Buffalos affichent un bilan mitigé : 8 victoires, 8 nuls et 6 défaites. En Coupe de Belgique, c’est une élimination dès les huitièmes face à l’Union. Et en Ligue Conférence ? La Gantoise devra affronter le Real Betis en barrages, faute de qualification directe pour les huitièmes.

On peut dire que les Buffalos ont passé leurs coachs sur le gril.

