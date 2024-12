Un joueur de l'Union Saint-gilloise se fait punir comme Bart Simpson

Comme un goût de craie

Accroché par un valeureux avant-dernier de Jupiler Pro League, Loïc Lapoussin le milieu de l’Union Saint Gilloise a joué avec le feu après le 0-0 face au Cercle Bruges. « Avec tout le respect que je dois au Cercle, ces circonstances ne me donnent pas vraiment envie de jouer au football. Je pense que même pour les supporters, ce n’est pas agréable non plus de venir ici… Jouer au Stade Jan-Breydel contre le Club (Bruges) ou contre le Cercle (Bruges), il y a un monde de différence », avait lâché le Franco-Malgache dans des propos rapportés par RMC Sport.

Loïc learned his lesson the Bart Simpson way. ✏️

L. Lapoussin: « I want to apologise to our friends from Cercle Brugge and to the Unionists for my comments after the game on the stadium and the fans. » 💛💙🤝💚🖤 pic.twitter.com/hmfYmnW1KJ

