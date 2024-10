La Gantoise sanctionnée par l'UEFA

Belle réputation pour le football belge en ce début de saison.

Anderlecht, Bruges, et maintenant la Gantoise… Quand les supporters belges voyagent en Europe, ils reviennent systématiquement avec une grosse amende cette saison. Deux semaines après leur défaite à Chelsea en Ligue Europa Conférence (4-2), où quelques supporters flamands avaient imité leurs homologues mauves en jetant des projectiles sur les fans anglais, les Buffalos ont reçu la facture de la part de l’UEFA : 40 000 euros d’amende, et un dédommagement des dégâts causés au club londonien. « Notre club déplore les faits et enquêtera davantage sur cette affaire », a prévenu La Gantoise dans un communiqué.

KAA Gent krijgt boete van UEFA na incidenten tijdens wedstrijd tegen Chelsea. MEER I https://t.co/GvD2llzUYe#UECL #CHEGNT pic.twitter.com/4Enx9cmLUm — KAA Gent (@KAAGent) October 18, 2024

Une sanction qui leur va comme un gant.

