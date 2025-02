Les fans du Betis bloqués par une grève dans les aéroports belges

M6 serait en train de réaliser un épisode hors-série du Pékin Express

Ce jeudi soir, La Gantoise accueille le Real Betis à l’occasion du barrage aller de Ligue Conférence et les supporters sévillans avaient prévu de venir en nombre en Belgique, bookant les 1500 places disponibles en parcage. Problème : une grève dans les aéroports belges a bloqué de nombreux vols.

Un périple en passant par Lille

Les plus motivés ont quand même trouvé le moyen de rejoindre le Plat pays, redoublant d’ingéniosité pour réussir à arriver à l’heure pour la rencontre. « Nous trouvons un vol de Séville à Paris et de là, nous prenons un train pour Lille, qui est la dernière frontière avec la Belgique. Et ensuite, on finit de Lille à Gand en Uber », raconte par exemple l’un d’eux, Dano Salvatierra, dans Relevo. D’autres amoureux du Betis sont arrivés avec Amsterdam avec la même intention de se rendre jusqu’au pays voisin en taxi, mais la course a été annulée. Une solution, alors : le vélo.

Tout ça pour voir Antony rater ses virgules.

