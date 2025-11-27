Isco se blesse à nouveau, Kalimuendo buteur, 1er point pour les Rangers : résumé de la soirée européenne

Finally !

Arnaud Kalimuendo marque son premier but en Angleterre. L’ancien Rennais a joué au renard des surfaces pour permettre à Nottingham Forest de faire le spectacle contre un triste Malmö (3-0). Les Suédois sont en vacances en championnat, et l’ont montré. L’ancien Niçois Dan Ndoye a participé à la fête, et voilà Nottingham qui fait son entrée dans le top 16, quelques jours après avoir scalpé Liverpool. Un autre ancien Niçois a fait la fête : Badredine Bouanani a permis à Stuttgart de largement s’imposer chez les Go Ahead Eagles, prochain adversaire de l’OL (4-0). Bologne s’est également largement imposé contre Salzbourg (4-1) grâce également à un ancien de la Ligue 1 : Thijs Dallinga a marqué le deuxième but de son équipe. Les Italiens n’ont pas perdu depuis onze matchs. La soirée des anciens de Ligue 1 s’arrête ici, puisque c’est Bartłomiej Drągowski qui a gardé les buts du Panathinaïkos à la place d’Alban Lafont, blessé. Pedro Chirivella est entré en fin de match, et le Pana a difficilement battu Sturm Graz (2-1).

Le premier but de Kalimuendo avec Nottingham 🌳 Le Français, en renard des surfaces, fait le break 🥳 #NFOMAL｜ #UEL pic.twitter.com/Mdn9hd3G7c — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 27, 2025

But de la soirée à Séville

Nice n’a plus rien pour se raccrocher : après le match nul entre les Rangers et Braga (1-1), son futur adversaire, les Niçois restent la dernière équipe sans point. Ils ne sont pas les seuls à tirer la gueule ce soir. Malgré sa victoire contre Utrecht (2-1), le Real Betis a perdu Isco, qui était de retour de blessure, et Sofyan Amrabat. Les deux prodiges se sont heurtés en première période, et sont sortis blessés. Selon Marca, le Diez a eu besoin de sept points de suture sur le tibia. Ils ont pu admirer le but de Miguel Rodríguez, auteur d’un magnifique lob d’une cinquantaine de mètres dans le camp d’en face.

Grand écart pour les clubs français 💥 L'@OL est LEADER de la Ligue Europa et le @losclive très proche du TOP 8 🤩 Malheureusement les Niçois sont bons derniers de cette phase de ligue ☹️#UEL pic.twitter.com/XuTmOYzndD — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 27, 2025

Lyon en tête, Strasbourg 2e, c’est une nuit magique.

