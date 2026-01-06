S’abonner au mag
Pep Guardiola relativise le bilan de Rúben Amorim

Pep Guardiola relativise le bilan de Rúben Amorim

Le mot du voisin.

Tout juste débarqué par Manchester United, Rúben Amorim peut trouver du soutien auprès de Pep Guardiola. En conférence de presse ce mardi, l’entraîneur des Cityzens a réagi à l’éviction de son homologue mancunien.

S’il a affirmé ne rien pouvoir dire sur cette décision « par respect pour les joueurs et pour l’institution », Guardiola a tout de même tenu à redorer le blason d’Amorim, conspué de toute part pour son bilan peu flatteur : « C’est un top manager ». « On [les entraîneurs] nous fait venir pour nos idées, mais on nous vire pour nos résultats. Parfois, il faut laisser du temps », a philosophé le technicien catalan.

Des nuls bêtes et des absents

Pep Guardiola a aussi insisté sur les circonstances peu favorables qui obscurcissent quelque peu injustement le bilan final d’Amorim : « Sans les matchs nuls à domicile contre Wolverhampton (1-1, le 30 décembre) ou Bournemouth (4-4, le 15 décembre), Manchester United pourrait être proche d’Arsenal. Et récemment, ils ont aussi eu beaucoup de joueurs importants blessés ou à la CAN ». Quoi qu’il en soit, Manchester United est tout de même sixième de Premier League, à 17 points d’Arsenal.

Puisqu’on vous dit que tout n’est pas à jeter !

