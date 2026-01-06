Marc Keller dans le viseur des supporters de Strasbourg après le départ de Liam Rosenior

Le fossé se creuse entre le RSCA et ses supporters.

Déjà mise à l’épreuve en ce début de saison, la relation entre la direction strasbourgeoise et les ultras se détériore une nouvelle fois à cause des agissements de BlueCo. Cette fois, c’est Marc Keller qui est pris dans la tempête déclenchée par le départ précipité de Liam Rosenior pour Chelsea ce mardi. Engagé jusqu’en 2028, l’Anglais a plié bagage en pleine saison pour rejoindre les Blues, non sans reconnaître que le timing n’était « pas parfait », c’est peu dire.

Si Marc Keller a tenté de le retenir, en vain, il ne s’est pas non plus opposé à son départ, laissant des supporters furieux qui l’exhortent à se diriger vers la sortie, retrace L’Équipe. « Il faut partir, maintenant », lance la Fédération des Supporters du Racing (FSRCS) au président en place depuis 2012 avec qui la confiance est rompue.

Dans l’ombre de Chelsea

Dans un communiqué qui ne cache pas son amertume, la FSRCS qualifie cette décision « d’humiliante », témoignant de l’asservissement du Racing à Chelsea. L’occasion aussi de remettre une pièce dans la machine de la multipropriété, très critiquée par les Strasbourgeois. « Le problème dépasse, de très loin, l’impact sportif à la mi-saison et les ambitions d’un jeune entraîneur. Il est structurel, c’est l’avenir du football de club français qui est en jeu », fustigent les supporters.

D’autres propos prononcés par Keller en septembre 2025 font notamment effet boomerang. « On n’est pas le club nourricier de Chelsea, mais un petit et un grand frère, qui essayent de travailler ensemble », avait assuré le dirigeant, pour calmer la grogne après l’annonce du départ du buteur Emmanuel Emegha chez les Blues prévu en fin de saison.

Malgré la rumeur, Marc Keller ne compte pas démissionner. Il devrait même prendre la parole lors de la présentation du prochain entraîneur, potentiellement Gary O’Neil, sans banc depuis son éviction de Wolverhampton.

Que ça ne lui porte pas l’O’Neil.

