Emmanuel Emegha ne savait pas dans quel pays se trouve Strasbourg

Aux frontières du réel.

Après s’être mis à dos les supporters en officialisant son transfert à Chelsea dès le début de saison, Emmanuel Emegha de froisser les Alsaciens, avec cette fois de belles lacunes en géographie. Dans une interview accordée au média néerlandais à AD, l’actuel capitaine du RCSA avoue qu’il avait du mal à placer Strasbourg sur une mappemonde au moment d’y signer en 2023. « Pour être honnête, je ne savais même pas où c’était. Je pensais que c’était en Allemagne, mais c’est en France », lâche-t-il en rigolant. Ça se joue à si peu de choses finalement.

Strasbourg est désormais sur la carte

Visiblement, son ego doit lui aussi voyager en business. Après avoir expliqué qu’il était le facteur X de Strasbourg, et avoir plus ou moins justifié les défaites contre le PSG, Monaco et Lille par son absence (évidemment), Emegha remet l’église au milieu du village : « Maintenant, je pense que tout le monde connaît Strasbourg ».

Le néo-Oranje poursuit, toujours très serein sur sa propre légende : « Strasbourg avait vraiment un projet avec les jeunes joueurs comme moi. J’ai été le premier avec lequel ils se sont lancés dans cette aventure, et la saison prochaine, je rejoindrai Chelsea. Tout s’est donc passé comme je l’espérais. »

Il avait tout simplement la vision.

Pluie de sanctions en Ligue 1 après la commission de discipline