S’abonner au mag
  • Liga
  • J18
  • Real Madrid-Betis Séville (5-1)

Sans Mbappé, le Real assure face au Betis

TB
Sans Mbappé, le Real assure face au Betis

  Real Madrid 5-1 Betis Séville

Buts : García (20e, 50e et 82e), Asencio (56e) et Fran Garcia (90e+4) pour les Merengue // Cucho Hernandez (66e) pour les Verdiblancos

No Mbappé, no problem.

Malgré l’absence de son serial buteur, le Real Madrid a fait sa loi contre le Betis, histoire de ne pas lâcher davantage de terrain au Barça (4-1). Titulaire en pointe pour l’occasion, Gonzalo García s’est signalé d’un triplé pour montrer la voie aux Merengue. Si dans un premier temps Vinicius n’a pas obtenu le penalty qu’il espérait dès les premières minutes, c’est bien le buteur espagnol qui a débloqué les choses : un coup franc en angle fermé botté par Rodrygo, une tête décroisée parfaite de la part de García et le Real a rapidement pris les devants (1-0, 20e). Un premier pion puis un deuxième pour l’intéressé, avec supplément style cette fois : au retour des vestiaires, le gamin a en effet envoyé un enchaînement contrôle dos au but – volée au fond des filets en se retournant (2-0, 50e).

Première pour Asencio

Sur corner, Raúl Asencio s’est occupé de mettre les Madrilènes à l’abri une bonne fois pour toutes (3-0, 56e). Histoire de ne pas vraiment s’inquiéter, après la réduction du score de Cucho Hernández (3-1, 66e). Surtout que Gonzalo Garcia n’avait pas encore totalement terminé son festival : sur un centre d’Arda Güler, l’attaquant y est allé de son triplé d’une talonnade terminant sa course dans le petit filet opposé (4-1, 82e). Un petit dernier signé Fran Garcia dans le temps additionnel (5-1, 90e+4), et le Real revient à quatre points du FC Barcelone, poursuivant une course au titre qui promet d’être alléchante jusqu’au printemps.

Mbappé pourra-t-il retrouver sa place de titulaire ?

 

Le Betis d’Isco s’offre le Real Madrid

TB

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
  • Enquête à Hénin-Beaumont
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Dans les années 2000, Gérard Dalongeville, maire de gauche de Hénin-Beaumont, est empêtré dans une affaire qui aboutira à sa condamnation pour détournement de fonds publics, offrira les clés de la ville à l'extrême droite, et lancera la carrière politique de Marine Le Pen. Retour sur une histoire de coffre-fort qui a changé la face de la politique française.

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

02
Revivez Marseille-Nantes (0-2)
Revivez Marseille-Nantes (0-2)

Revivez Marseille-Nantes (0-2)

Revivez Marseille-Nantes (0-2)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!