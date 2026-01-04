Sans Mbappé, le Real assure face au Betis

Real Madrid 5-1 Betis Séville

Buts : García (20e, 50e et 82e), Asencio (56e) et Fran Garcia (90e+4) pour les Merengue // Cucho Hernandez (66e) pour les Verdiblancos

No Mbappé, no problem.

Malgré l’absence de son serial buteur, le Real Madrid a fait sa loi contre le Betis, histoire de ne pas lâcher davantage de terrain au Barça (4-1). Titulaire en pointe pour l’occasion, Gonzalo García s’est signalé d’un triplé pour montrer la voie aux Merengue. Si dans un premier temps Vinicius n’a pas obtenu le penalty qu’il espérait dès les premières minutes, c’est bien le buteur espagnol qui a débloqué les choses : un coup franc en angle fermé botté par Rodrygo, une tête décroisée parfaite de la part de García et le Real a rapidement pris les devants (1-0, 20e). Un premier pion puis un deuxième pour l’intéressé, avec supplément style cette fois : au retour des vestiaires, le gamin a en effet envoyé un enchaînement contrôle dos au but – volée au fond des filets en se retournant (2-0, 50e).

Première pour Asencio

Sur corner, Raúl Asencio s’est occupé de mettre les Madrilènes à l’abri une bonne fois pour toutes (3-0, 56e). Histoire de ne pas vraiment s’inquiéter, après la réduction du score de Cucho Hernández (3-1, 66e). Surtout que Gonzalo Garcia n’avait pas encore totalement terminé son festival : sur un centre d’Arda Güler, l’attaquant y est allé de son triplé d’une talonnade terminant sa course dans le petit filet opposé (4-1, 82e). Un petit dernier signé Fran Garcia dans le temps additionnel (5-1, 90e+4), et le Real revient à quatre points du FC Barcelone, poursuivant une course au titre qui promet d’être alléchante jusqu’au printemps.

Mbappé pourra-t-il retrouver sa place de titulaire ?

