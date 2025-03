Le Betis d'Isco s'offre le Real Madrid

Betis 2-1 Real Madrid

Buts : Cardoso (34e) et Isco (54e sp) pour le Betis // Diaz (10e) pour le Real

Soirée Isco.

Nous sommes en 2025 et le coup de l’ex qui marque face à son ancien club fonctionne toujours autant. D’autant plus lorsque cet ex est aussi talentueux que Isco. Auteur d’une passe décisive et d’un but, Isco a permis au Betis de s’imposer face au Real Madrid (2-1) qui pourrait finir à la troisième place de Liga à l’issue du week-end.

Avec les absences de Jude Bellingham, suspendu, Dani Ceballos et Fede Valverde, blessés, Carlo Ancelotti a décidé de faire confiance à Brahim Diaz pour accompagner Luka Modric et Aurélien Tchouaméni au milieu de terrain. Un choix payant puisque l’international marocain ouvre le score après un bon décalage de Kylian Mbappé et un caviar en retrait de Ferland Mendy (0-1, 10e).

Alors que ce but aurait pu lancer le Real Madrid, il a finalement donner un coup de boost au Betis qui s’est montré beaucoup plus dangereux que son adversaire sur l’ensemble de la rencontre. Avec à chaque fois à la baguette un certain Isco. Celui qui a gagné 5 Ligue des champions avec les Merengues a d’abord prouvé son talent sur corner en déposant le cuir sur le crâne de Johnny Cardoso (1-1, 34e). Dix minutes plus tard, le même but aurait pu être inscrit mais Thibaut Courtois en a décidé autrement (45e).

Au retour des vestiaires, alors que la pluie s’est intensifiée au Estadio Benito Villamarín, Isco – encore lui – lance Jesús Rodríguez en profondeur. Le jeune ailier de 19 ans pénètre alors dans la surface et voit Antonio Rédiger le ceinturer pour offrir un penalty au Betis. Une offrande que va transformer…Isco (2-1, 54e) qui n’est visiblement pas de l’école de ceux qui ne célèbrent pas après un but contre leur ex.

Le Real Madrid attendra les dernières minutes pour tenter de revenir au score mais c’est trop tard, le Betis s’impose et le Barça et l’Atlético espèrent profiter de ce faux pas.