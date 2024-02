Le Real Madrid demande le report d’un match pour Taylor Swift

Florentino Pérez est visiblement un Swiftie.

Selon les informations de The Athletic, le Real Madrid aurait formulé une demande auprès de la Liga pour avancer son dernier match de championnat de la saison, censé se disputer le 26 mai prochain face au Real Betis. En cause : les Merengues souhaitent laisser plus de temps au Santiago Bernabéu pour se préparer à la venue de Taylor Swift, en tournée mondiale et qui se donnera en concert au stade quatre jours plus tard.

Il n’est pas certain que cette demande soit acceptée par le championnat espagnol. Toutes les rencontres de la dernière journée de Liga sont censées se disputer au même moment pour favoriser la compétitivité et le suspense, et il est tout à fait possible que les deux clubs aient encore quelque chose à jouer, comme une place en Europe pour le Betis ou le titre de champion pour les Madrilènes. Ce n’est pas la première fois que la tournée de Taylor Swift vient perturber la planification du calendrier européen : lorsque Lyon était au fond du trou en Ligue 1, il avait été évoqué la possibilité que les Gones ne puissent pas disputer l’éventuel match de barrage au Groupama Stadium, un concert de la chanteuse y étant prévu le jour même.

Voir Jude Bellingham soulever la Liga au stade Alfredo Di Stéfano, ça serait quand même moche.