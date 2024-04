On ne change pas une équipe qui gagne : football, basketball, cyclisme, tennis, rugby, sports US et pas mal de sports olympiques en cette année de JO à Paris... So Foot, Dégaine et TrashTalk te proposent à nouveau le dimanche 19 mai à Paris de déambuler dans les allées de la plus incroyable brocante de sports au monde, avec ses 60 exposants et ses 35 000 pièces à vendre.

Jamais deux sans trois ? On confirme ! La plus grande brocante sports d’Europe revient pour la troisième année d’affilée à Paris.

🚨SAVE THE DATE : DIMANCHE 19 MAI 🚨SAVE THE DATE : DIMANCHE 19 MAI 🚨SAVE THE DATE : DIMANCHE 19 MAI L'INCROYABLE BROCANTE SPORTS REVIENT POUR LA 3EME ANNÉE AVEC LES AMIS @TrashTalk_fr & @DegaineSo !!! ❤️‍🔥 pic.twitter.com/GPCu3zqhYN — SO FOOT (@sofoot) April 10, 2024

Au programme : une soixantaine de collectionneurs et exposants de maillots foot & NBA, cartes & vignettes, tenues cyclistes, tickets & programmes de matchs, sneakers, casquettes, cartes postales de stades, bobs cyclistes, T-shirts, magazines, pin’s, magnets, écharpes, vélos… Venez traîner, fouiller, lire, et repartez avec plein de souvenirs !

Nouveauté cette année, Paris 2024 oblige, on s’est associé à l’AFCOS (Association Française des Collectionneurs Olympiques et Sportifs). Dont quelques membres seront présents pour vendre des objets et pièces spécifiquement olympiques (pin’s, maillots, timbres, affiches, billets, torches, tenues officielles…).

Plus d’infos à venir sur les conférences, dédicaces d’anciens sportifs/ves & masterclass (n’hésitez pas à suivre l’event Facebook pour connaître la programmation finale et les horaires), mais déjà retenez ça :

Le dimanche 19 mai

Ground Control (87 rue du Charolais – Paris XII)

9h-10h : accès premium (10€)

10h à 19h : entrée libre

Bonus : plusieurs emplacements sont réservés aux particuliers qui veulent faire partie de l’aventure et ont des pépites à vendre ou à troquer ! Tu as des choses incroyables que tu veux ramener et partager ?

Contact : [email protected] ou [email protected]

Jean Wendling : « Je crois qu’on n’a pas saisi l’importance de cet Euro 1960 »