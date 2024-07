Le FC Bruno’s Magpies, un sacré coup de pub

Evan De Haro a un blase à monter des chevaux dans le parc du château de Versailles pendant les JO, sauf que l’équitation, ce n’est pas trop son dada. À la place, l’international gibraltarien, 21 piges, préfère cent fois pousser un ballon au fond des filets sur un gazon trop arrosé d’Irlande du Nord, du côté de Londonderry à plus de 3000 kilomètres de chez lui, pour écrire un bout d’histoire. C’est ce qu’il s’est passé le 18 juillet dernier, dans une indifférence quasi-générale, où son but de raccroc à la 111e minute de jeu a permis au FC Bruno’s Magpies de sortir Derry lors du premier tour de la Ligue Conférence. Un véritable exploit qui a offert à son club l’opportunité de briser son plafond de verre : après deux premières campagnes européennes tuées dans l’œuf dès le premier round, à chaque fois en Irlande, le FCBM sait désormais ce que ça fait d’exulter avec une qualif en poche.

« Ce qui s’est produit face à Derry, c’est le résultat d’heures et d’heures de travail dans tous les domaines que les gens ne voient pas », déroule Jansen Delli au bout du fil. Le directeur du football du FC Bruno’s Magpies, en poste depuis cinq ans et jeune papa de jumeaux, reconnaît quand même qu’il a failli tomber de sa chaise, chez lui, quand il a vu son staff en larmes célébrer cette défaite 2-1 au bout de l’enfer vert. « On est passé cette année car on a appris des deux précédentes éliminations face aux Crusaders en 2022 et Dundalk l’an passé, détaille le père de famille. On avait un retard dans l’impact physique, on a corrigé ça cet été et cela a fonctionné. La preuve : à l’aller (victoire 2-0, ndlr), nos deux buts ont été marqués sur coup de pied arrêtés. » Une botte secrète qui pourrait ne pas suffire au tour suivant, puisque le hasard du tirage au sort a offert au petit Poucet une montagne à l’allure infranchissable : le FC Copenhague, tombeur de Manchester United l’an passé en Ligue des champions, qui l’accueillera au retour dans son Parken Stadium de 38 000 places. Soit plus que la totalité de la population de Gibraltar, ce territoire britannique plus connu pour son détroit et pour abriter les tournages de l’émission “Mariés au premier regard” que pour ses équipes de foot. Mais avec le FC Bruno’s Magpies, ce n’est peut-être qu’une question de temps.

Football Manager, CR7 et Alan Shearer

Débordé de coups de fils à 48h du plus grand événement de sa vie, Louis Perry ne peut s’empêcher de se marrer lorsqu’on lui fait remarquer qu’il a réalisé le rêve de milliers de fans du jeu Football Manager : créer son club à partir de rien et l’emmener à la conquête de l’Europe. « Ce qui est marrant, c’est que je suis un joueur assidu de FM et qu’il y a deux prospect du FC Copenhague que j’achetais tous les ans dans le jeu : Roony Bardghji et Mohamed Daramy (aujourd’hui à Reims, NDLR), raconte l’actuel co-président du club. Quand les gens du jeu nous ont demandé les informations pour leur base de données afin de nous y intégrer, j’ai rentré tous les joueurs à leur poste, moi inclus car j’étais avant-centre à l’époque. Tous, sauf Harry, mon petit frère, que j’ai mis arrière droit alors qu’il jouait plutôt milieu offensif. Lui aussi joue à Football Manager, je te laisse deviner sa réaction lorsqu’il a découvert le pot aux roses (Rires). » S’il concède aujourd’hui n’occuper qu’une fonction honorifique, rien de tout cela ne serait arrivé sans ce jeune trentenaire qui bosse aujourd’hui dans l’immobilier local.

J’ai fait trois ou quatre plages différentes pour recruter des gens, sans compter les fois où je montais sur le bar du Bruno’s et je demandais : “Qui a moins de 35-40 ans et veut intégrer l’équipe ?”. Louis Perry, fondateur du club

Originaire de Chichester, un bled à deux pas de Portsmouth dans le sud de l’Angleterre, Louis passait chaque été deux semaines à Gibraltar. Ado, il filait parfois des coups de main à ses grands-parents qui y tenaient un bar-restaurant : le Bruno’s. Un établissement fait sur mesure pour une clientèle britannique qui peut y enquiller des pintes et déguster des fish and chips avec une belle météo en prime. « Puis progressivement, je bossais tout l’été pour eux, raconte Louis. Et cette fameuse année-là, celle de mes 18 ans, j’avais terminé la saison et je me suis dit : “On bien ici, il fait beau, les gens sont cool”. Alors, je suis resté. » Désormais installé sur la pointe méridionale de l’Europe, ce joueur de football de niveau régional, fan de Portsmouth, se met en quête d’un club de foot et toque à la porte du Cannons FC, un club de deuxième division qui n’avait pas gagné le moindre match depuis deux ans. « En marge d’un amical, j’ai demandé au coach où je devais dépanner, il m’a dit d’aller arrière gauche pour me tester, explique t-il. Finalement, je marque quand même deux buts, donc à la fin je vais le voir en me prenant pour Cristiano Ronaldo, pensant qu’il va me supplier de signer… Finalement, il m’a dit que son adjoint est arrière gauche, donc qu’ils n’ont pas besoin de moi… » Perdu pour perdu, Louis se rend alors au siège de la fédération et apprend qu’il n’a besoin que de 500£ pour fonder son propre club. Papy et Mamie s’en portent garant et sponsorisent le club avec le Bruno’s, ne reste plus qu’à trouver celui qui dirigera les troupes. Ce sera Mick Embleton, un daron de 55 ans qui boit des coups avec Louis au Bruno’s, et qui ne pose qu’une condition pour accepter : que ce nouveau mastodonte en devenir du foot gibraltarien joue en noir et blanc en hommage à Newcastle et à son ami Alan Shearer. Done deal. Nous sommes en 2013, le FC Bruno’s Magpies est né.

La première équipe de l’histoire du FC Bruno’s Magpies.

Du système D au foot-system

Comme s’il était écrit qu’un jour ce club né dans un pub jouerait la Coupe d’Europe, son année de naissance coïncide avec un heureux hasard : la même année, la fédé de foot de Gibraltar devient membre de l’UEFA et donc peut également candidater aux joutes européennes. Mais les Pies en sont très loins, à ce moment-là, car il y a encore tout à trouver : des joueurs, un terrain, bref la base d’un club de foot. « J’ai fait trois ou quatre plages différentes pour recruter des gens, sans compter les fois où je montais sur le bar du Bruno’s et je demandais : “Qui a moins de 35-40 ans et veut intégrer l’équipe ?”, rejoue le co-président. Mais le truc le plus dur, c’était effectivement d’avoir des terrains. » Alors les premiers entraînements, Louis et Mick les font sur le sable fin au bord de la Méditerranée. Spoiler : c’est un carnage. « On essayait de juger sur la plage à quel point les gars qu’on venait de recruter étaient bons. Évidemment les contrôles étaient horribles, on a eu des chevilles tordues dans tous les sens, c’était le chaos. » Un système D permanent qui fait du FC Bruno’s Magpies un endroit où des Anglais, Écossais ou même Français se retrouvent pour taper dans le ballon l’après-midi et lever le coude dans la foulée.

On a toujours été une équipe gibraltarienne, britannique, peu importe ce qui se passe, ce qui se dit. On existe depuis trois cent ans, j’ai un passeport britannique, je ne me considère pas comme Espagnol et je ne me considérerai jamais Espagnol. Jansen Dalli, directeur sportif

Le premier point de l’histoire du club décroché face au… Cannons FC est célébré comme une victoire en Ligue des champions, les anecdotes pleuvent, notamment au sujet d’un certain Simon Hogg. « Durant ces premières années, Simon bossait, on jouait l’après-midi et il a profité de la pause du midi pour s’absenter en inventant une raison quelconque, rejoue Louis Perry comme si c’était hier. Il est arrivé pile pour le coup d’envoi, sauf que pendant la première période, il s’est pété la clavicule ! Il est donc sorti, en sachant qu’il devait retourner bosser finir son shift, sans pouvoir dire qu’il s’était cassé la clavicule et toujours avec son maillot du FC Bruno’s Magpies sur les épaules car… il ne pouvait pas l’enlever. Le soir, il est revenu avec nous faire la fête et ce n’est que le lendemain matin qu’il a toqué à ma porte et qu’il m’a demandé : “Louis, tu peux m’aider à enlever mon maillot ?” »

Une soirée comme une autre au FC Bruno’s Magpies (FC Bruno’s Magpies collection)

Après quatre années de beuveries et de matchs disputés avec des gars parfois en surpoids, tout va progressivement changer en 2017. Louis Perry comprend que son club est au carrefour de ses ambitions, voyant certains de ses rivaux mourir autour de lui, faute de moyens ou bien dans leur quête d’un professionnalisme basé sur la rentabilité immédiate. Il décide, lui, de faire le choix de la raison : se structurer en convaincant Haig Oundjian de monter dans le bateau. Cet ancien patineur britannique, médaillé de bronze aux championnats d’Europe 1971 et accessoirement ancien président de Watford, arrive avec GVC Holdings, prend les commandes et professionnalise le projet en devenant co-président. Mais au fait, pourquoi Oundjian a t-il que tendu l’oreille à un club comme le FC Bruno’s Magpies ? « Ça n’a pas été difficile de le convaincre en réalité, assure Louis. À Gibraltar, il y a peu d’équipes et grosso modo un quart de celles du championnat peuvent accéder aux premiers tours des coupes d’Europe, il était dans le coin… Il a rapidement compris le champ des possibles. »

L’effet est immédiat : deux ans plus tard, le directeur sportif Janssen Dalli débarque d’un club concurrent et le club réalise le doublé coupe-championnat de deuxième division. 2022, le FC Bruno’s Magpies dispute sa première soirée européenne face aux Crusaders ; 2023, il remporte la Coupe de Gibraltar face à l’ogre national du Lincoln Red Imps FC et cette saison-donc, il écrit déjà la plus belle page de son histoire européenne. Mais ce n’est pas tout : avec cette qualif’ face à Derry, le FCBM a aussi envoyé aussi un message salutaire sur le plan géopolitique. Car les chants des joueurs de la Roja, qui ont entonné « Gibraltar est Espagnol » après le titre de l’Euro 2024, sont évidemment mal passés au rocher. Jansen Dalli ne dit pas autre chose : « On a toujours été une équipe gibraltarienne, britannique, peu importe ce qui se passe, ce qui se dit, confie le directeur du foot d’un club qui a actuellement quatre internationaux en équipe A de Gibraltar. On existe depuis trois cent ans, j’ai un passeport britannique, je ne me considère pas comme Espagnol et je ne me considérerai jamais Espagnol. » Les Danois de Copenhague sont prévenus : les années pub sont désormais loin derrière le FC Bruno’s Magpies. Même s’il n’est pas exclu qu’un verre ou deux soient descendus en cas d’un nouvel exploit d’Evan De Haro.

