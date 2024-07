La Fédération de football de Gibraltar dépose une plainte auprès de l'UEFA après les célébrations de l'Espagne

Le rocher s’endurcit.

De retour d’Allemagne avec la coupe d’Europe, les Espagnols ont célébré comme des dingues leur victoire devant leur public à Madrid. Après avoir été reçus au Palais royal et dans la résidence du gouvernement, les 26 joueurs de la Roja ont pris possession du micro et des enceintes dans la soirée. Rodri, le capitaine Álvaro Morata ou encore Lamine Yamal ont par exemple eu la bonne idée de chanter « Gibraltar est espagnol ». Le territoire d’outre-mer, britannique depuis 1713 et le traité d’Utrecht, a décidé de porter plainte ce mardi auprès de l’UEFA. Dans un communiqué, la fédération de football de Gibraltar dénonce le « caractère extrêmement provocateur et insultant des célébrations de l’équipe nationale masculine d’Espagne, vainqueur de l’Euro 2024. […] Le football ne laisse pas de place à des comportements comme ceux-là. »

L’Espagne n’a jamais cessé de revendiquer la souveraineté de l’enclave britannique, ce qui donne lieu à des tensions régulières. Le gouvernement de Gibraltar avait par exemple porté plainte en 2019 contre des dirigeants de Vox, parti d’extrême droite espagnol, après que des membres du parti avaient brandi un drapeau espagnol sur le territoire de 33 000 habitants.

The Gibraltar FA to make official complaint to UEFA following Spanish Men’s National Team Euro 2024 celebrationshttps://t.co/GWKGrPrlhM — Gibraltar FA (@GibraltarFA) July 16, 2024

De quoi perturber le match retour crucial du premier tour préliminaire de Ligue des champions de Lincoln ? Le champion de Gibraltar accueille ce mardi Hamrun, champion de Malte, et a remporté l’aller 1-0.

Oyarzabal et Merino pris pour cibles par des indépendantistes basques