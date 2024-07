Match vraiment nul entre l'Egypte et la République dominicaine

Egypte 0-0 République dominicaine

Pour son premier match olympique de son histoire, la République dominicaine a réussi à arracher un match nul face à l’Égypte de Mohamed Elneny au Stade de la Beaujoire à Nantes.

Au terme d’un match haché, l’Égypte n’a pas réussi à s’imposer ni même à prendre la possession face à la République dominicaine (47 % – 53 %). Ce match, marqué par une faible intensité et peu d’actions décisives, n’a enregistré que trois tirs cadrés de part et d’autre. Une prestation décevante pour l’Égypte face aux cadets de la 150e nation au classement FIFA.

Les Égyptiens et les Dominicains pourront regretter les occasions manquées, comme la double tentative de la République dominicaine : une frappe de Peter Federico arrêtée par Hamza Alaa, suivie d’un corner où Luiyi de Lucas a failli marquer, ou encore la frappe de Mohamed Elneny depuis le coin de la surface, qui frôle le poteau gauche de Valdez (43e). L’arbitre japonaise Yamashita, qui a sifflé bien trop vite une faute sur le seul et unique but de cette rencontre pour les Dominicains, a aussi distribué trois cartons jaunes, pour Fabien Messina (44e), Omar Fayed (68e) pour Baez (85e). Et puisqu’on en est à compter les éléments, les quatre changements pour la République dominicaine et les quatre changements égyptiensn’auront pas suffi à insuffler assez de sang neuf pour donner une autre tournure au match.

Du vrai football olympique.

