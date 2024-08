Pronostic France Egypte : Analyse, cotes et prono de la demi-finale des Bleus aux JO 2024

Les Bleus de Titi Henry en route pour une médaille ? Voici nos pronostics France Egypte, un match sur lequel vous pouvez récupérer 100€ DIRECT chez ZEbet !

Les Bleuets ont vengé les Bleus

L’équipe de France olympique masculine attend un titre depuis 1984 et le succès à Los Angeles. En dominant l’Argentine (1-0) en quart de finale, les Bleuets se rapprochent de ce rêve puisqu’ils sont à 2 victoires du sacre. Toutefois, les protégés de Thierry Henry doivent passer l’obstacle égyptien, qui ne sera pas simple. Pour se hisser à ce niveau de la compétition, les partenaires de Lacazette ont signé sur le plan comptable une phase de poule parfaite avec 2 larges victoires face aux Etats Unis (3-0) et contre la Nouvelle Zélande (3-0) et une autre plus étriquée face à la Guinée (1-0). Si le bilan chiffré est impressionnant avec 7 buts inscrits pour 0 encaissé, le jeu tricolore n’a pas toujours donné satisfaction. En quart, les Français retrouvaient l’un des favoris de la compétition, l’Argentine. Bien rentrée dans son match, la France a rapidement pris les devants par Mateta. Par la suite, les Bleuets ont contenu les assauts argentins et ont même eu quelques opportunités de contres, se voyant même refuser un but par la VAR.

L’Egypte, surprise du chef

En face, l’Egypte est la grosse surprise de ces demi-finales des Jeux Olympiques. Elle vient également confirmer la bonne forme du foot africain puisque le Maroc est également présent dans le dernier carré. Voir les Pharaons en demi-finale est très surprenant, surtout lorsque l’on se rappelle que lors de leur 1er match, les Egyptiens avaient été tenus en échec par la République Dominicaine (0-0). La suite fut bien plus enthousiasmante avec une victoire contre l’Ouzbékistan (1-0) et surtout l’exploit réalisé contre l’Espagne (2-1). Boostée par cette victoire, l’Egypte est toutefois passée proche d’une déconvenue en quart de finale face au Paraguay, égalisant seulement en toute fin de rencontre par Adel, l’homme à surveiller pour la défense tricolore (3 buts). Les Egyptiens se sont ensuite montrés très précis lors des tirs aux buts pour accrocher leur qualif’.

Mateta s’est réveillé

En difficulté en début de tournoi, Mateta a gardé la confiance de Titi Henry. Le joueur de Palace semble avoir retrouvé ses jambes et reste sur 2 buts lors des 2 dernières rencontres. Pour affronter l’Egypte, la sélection française sera privée de Millot et Koné suspendus tandis que Truffert, sorti blessé face à l’Argentine, est a priori disponible. Etincelant depuis le début de la compétition, Michael Olise sera l’homme fort du côté des Tricolores. Dans cette demi-finale, les partenaires d’Elneny (ex-Arsenal) n’auront rien à perdre et voudront jouer un mauvais coup aux Français.

Les compositions probables pour ce France – Egypte :

France : Restes – Sildillia, Badé, Lukeba, Truffert (ou Locko) – Akliouche, Lepenant, Chotard – Olise – Lacazette, Mateta.

Egypte : Alaa – Eid, Fayed, Abdelmaguid, El Debes – Shehata, Elneny, Koka – Zizo, Faisal, Adel.

La France sur sa lancée face à l’Egypte

Sur le papier, les Bleuets semblent bien au-dessus de leur homologues égyptiens. En termes de résultat également, la France fait mieux, avec aucun but encaissé depuis le début de la compétition. Cette équipe tricolore peut compter sur une excellente arrière-garde formée par Restes, la révélation Sildillia et les déjà conformés Badé, Lukeba et Truffert. Portée par la réussite de l’équipe olympique, la France devrait faire le job et se sortir du piège égyptien. Titi Henry a dit que son équipe était inspirée par la réussite des autres athlètes.

