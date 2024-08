Le lourd passif des Égyptiens en demi-finale olympique

« C’est trop calme. J’aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c’est un peu plus trop plus moins calme… »

L’Égypte s’est qualifiée pour les demi-finales des JO, malgré des débuts poussifs. Avant leur victoire étriquée face au Paraguay aux tirs aux buts (1-1, 5 à 4) en quarts de finale, l’Égypte avait concédé le nul (très nul) face à la République dominicaine (0-0). Leurs deux victoires face à l’Ouzbékistan (1-0) et une surprise contre l’Espagne (2-1) avaient assuré leur qualification.

De quoi entrer un peu plus dans l’histoire olympique de ceux que Thierry Henry surnomme les « Brésiliens d’Afrique ». Car la tradition est longue depuis leur première participation en 1920. En 1928, l’équipe aux sept CAN avait accédé en demi-finales et avait été bien secoué par l’Argentine (6-0). Même tarif au même stade face à la Hongrie, en 1964. France et Égypte s’étaient même rencontrées en quarts de finale en 1984, quand les Bleus avaient remporté l’or olympique. Un doublé de Daniel Xuereb avait assuré la qualif’ des Français.

Tous les voyants sont au vert : 6-0 pour les Bleus et une médaille d’or.

Pronostic France Egypte : Analyse, cotes et prono de la demi-finale des Bleus aux JO 2024