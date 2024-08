Thierry Henry : «  Les Égyptiens sont les Brésiliens de l'Afrique »

L’art de communiquer.

Confrontée à l’Égypte en demi-finale du tournoi olympique, l’équipe de France part logiquement favorite de cette confrontation. En bon communiquant, le sélectionneur Thierry Henry, présent en conférence de presse, a tout de même tenu à mettre un peu la pression sur les épaules des Égyptiens : « Je ne me suis jamais vu favori, ni en dessous d’une équipe. Il y a un match à jouer. Les Égyptiens sont les Brésiliens de l’Afrique dans l’histoire. Eux ont l’habitude d’être favoris. Ils ont l’habitude de ce genre de situations. Même si comme nous, ils ne se sont jamais retrouvés dans ce genre de situation. Rien ne sera facile. »

Le champion du monde 98 est aussi revenu sur la bonne ambiance qui règne au sein de son groupe ainsi que l’amour du public depuis le début du tournoi : « C’est toujours plus facile avec les victoires, mais il y a un engouement. L’atmosphère à Bordeaux m’a rappelé un peu notre épopée en 98, c’était juste incroyable. À Marseille et à Nice aussi, mais Bordeaux a été un grand moment d’émotion. Ce fameux but refusé à Michael Olise, cela faisait longtemps que je n’avais pas ressenti ça avec la France. C’était juste incroyable. Et puis pouvoir partager les JO avec les Français à travers le football, c’était ça aussi. On a tendance à dire que le football est toujours à part, mais là, le foot a ramené tout le monde dans le truc et c’était vraiment important. »

Ne reste plus qu’à valider cet engouement avec une médaille d’or.

