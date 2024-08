Les Bleuets s'offrent une finale olympique !

France 3-1 (AP) Égypte

Buts : Mateta (83e, 99e) & Olise (108e) pour la France // M. Saber (62e) pour l’Égypte

Expulsion : Fayed (93e) pour l’Égypte

Ces Jeux olympiques sont définitivement irréels pour le sport français. Vendredi, on peut déjà être assuré que la moisson de médailles bleues continuera, puisque les footeux – à défaut des footeuses – participeront à la fête : ce lundi soir à Décines-Charpieu, les poulains de Thierry Henry ont écarté l’Égypte, en prolongation et dans la douleur, grâce à un doublé de Jean-Philippe Mateta et à la patte gauche de Michael Olise (3-1). On a frôlé la catastrophe, mais on y est : face à l’Espagne, dans quatre jours, l’équipe de France jouera une finale des Jeux, 40 ans après la seule breloque olympique de son histoire : l’or, décroché par la génération 1984 de Daniel Xuereb.

Oh qu'il fait mal… Les Bleus 🇫🇷 encaissent leur premier but dans ces JO au pire moment possible, il reste 25 minutes pour chercher la prolong' !

Pendant au moins une heure, pourtant, on n’a pas reconnu le jeu de cette équipe de France, même si Adrien Truffert aurait pu concrétiser son super début de match (4e), si Michael Olise a allumé quelques mèches de loin (26e, 52e), si Loïc Badé (40e) a tapé le poteau – sur une action qui aurait été, de toute façon, peut-être entachée d’une faute de Kiliann Sildillia – et si Alexandre Lacazette a eu une balle en or balancée dans les panneaux publicitaires (60e). Mais alors qu’elle avait regardé son hôte dans les yeux et même beaucoup fait le jeu en première période, grâce notamment aux opiniâtres Zizo et Ibrahim Adel sur ses côtés, c’est au moment où elle faisait le dos rond, en milieu de deuxième acte, que l’Égypte s’est réellement montrée dangereuse et est passée devant : Mahmoud Saber a troué la défense française puis Guillaume Restes, à force de résilience (0-1, 62e).

Olise-Mateta, Eagles royaux

Alors, évidemment, le match a pris une autre tournure. Hamza Alaa s’est montré tenace face à Jean-Philippe Mateta (64e) et Lacazette (65e), puis a été deux fois sauvé par ses montants en moins dix secondes, sur des têtes du Général et de… Badé, toujours lui (75e). C’est finalement après 82 minutes de bouillie que les Bleuets ont pu souffler, en reprenant une bonne fois pour toutes leurs esprits avec une prise de balle pleine d’assurance d’Olise, un caviar beluga pour Mateta, et la finition clinique de JPM (1-1, 83e). Le jeu aérien de Badé a failli offrir aux Bleus un penalty dans les derniers instants du temps réglementaire (90e+4), mais la VAR en a décidé autrement.

JEAN-PHILIPPE MATETAAAAAAAAA POUR L'ÉGALISATION, ALLEZ LES BLEUS 🙌🇫🇷

Ce qui n’a pas empêché les Pharaons de continuer de suer, un rush de Désiré Doué amenant la seconde biscotte d’Omar Fayed (92e). Libérés, les Tricolores ont appuyé, et on a retrouvé le même duo Olise-Mateta au moment de clutcher, avec cette fois une remise de Sildillia pour faire le lien entre la galette du premier et la tête piquée du second (2-1, 99e). Le gaucher n’avait plus qu’à ajouter un but à sa copie, et c’est ce qu’il a fait, d’un plat du pied sur un ballon remis involontairement du dos par Doué (3-1, 108e), alors que les Égyptiens avaient raté le coche sur un coup franc de Zizo, quelques instants plus tôt (105e). Pour finir, Henry offrira à Rayan Cherki une dernière ovation dans son stade, et les locaux se permettront même le luxe de gaspiller quelques cartouches. Riton n’est plus qu’à une marche de réussir sa mission. Ou peut-être est-t-elle déjà remplie ?

MATETA POUR LE DOUBLÉ, ÇA SENT BON LA FINALE 😍🇫🇷

France (4-3-1-2) : Restes – Sildillia, Badé, Lukeba, Truffert – Akliouche (Magassa, 119e), A. Diouf (D. Doué, 76e), Chotard – Olise – Lacazette (c) (Kalimuendo, 105e), Mateta (Cherki, 118e). Sélectionneur : Thierry Henry.

Égypte (4-3-3) : H. Alaa – M. Saber (Z. Kamal, 98e), Fayed, H. Abdelmaguid, K. El Debes (Bilal Mazhar, 90e) – A. Koka, Elneny (c), M. Shehata (M. Saad, 111e) – Zizo (M. Hamdy, 111e), O. Faisal (A. Atef, 90e), I. Adel (M. Tarek, 93e). Sélectionneur : Rogério Micale.

