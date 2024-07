Changement de statut pour le Prince William au sein de la fédération anglaise

Mercato dans la famille royale.

Dix jours après la finale de l’Euro perdue par les Three Lions, la Fédération anglaise de football a officialisé le changement de statut du Prince William, intronisé parrain de la FA, qui succède à sa grand-mère, la Reine d’Angleterre Elisabeth II, décédée en 2022. Passionné de football et supporter d’Aston Villa, le futur roi d’Angleterre était le président honorifique de la fédération depuis 2006 et avait notamment fait le trajet jusqu’à Berlin le 14 juillet dernier pour soutenir sa sélection. « Compte tenu du rôle actif de Son Altesse Royale le Prince de Galles au sein de la fédération, le poste de président ne sera pas pourvu pour le moment », précise dans son communiqué l’instance anglaise, qui n’a d’ailleurs pas non plus encore annoncé le successeur de Gareth Southgate.

We're pleased to announce that His Royal Highness, The Prince of Wales, is to become Patron of the FA.

— The FA (@FA) July 24, 2024