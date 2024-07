Pourquoi Victor Osimhen serait une bonne recrue pour le PSG

Considéré par l’état-major parisien comme le meilleur avant-centre disponible sur le marché, Victor Osimhen a également pour lui l’envie de revenir foutre le feu aux quatre coins de l’Hexagone. C’est en tout cas ce que laisse suggérer Fabrizio Romano, qui expliquait ce dimanche qu’un accord avait été trouvé entre le Nigérian et le club de la capitale, ajoutant que ce dernier se montrait « enthousiaste » à l’idée de rallier Paris. Il faut dire que Victor connaît déjà un peu le terrain : personne n’a oublié son passage éclair au LOSC, lors de la saison 2019-2020, que le bomber des Partenopei avait su marquer de son empreinte en claquant 18 pions et 6 passes dé en 38 matchs disputés toutes compétitions confondues avec les Dogues. Petite alerte quand même : si le deal se concrétise, il faudrait cette fois que le transfert soit un peu moins opaque que son départ de Lille.

Paris Saint-Germain are planning to advance for both João Neves and Victor Osimhen from next week.

Benfica understand João’s desire to join PSG, talks are advancing between the clubs to get it done.

Osimhen said yes to PSG, deal with Napoli not close yet but talks on. pic.twitter.com/RaxjHcx08G

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2024