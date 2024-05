Didier Domi : « Le PSG va être obligé d’appuyer sur le champignon »

Pourquoi le PSG est-il passé à côté de sa demi-finale aller ? La première période a évidemment été préjudiciable. Le PSG avait décidé de défendre en 4-4-2 en losange, avec Bradley Barcola proche de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé très axial sur Emre Can. Quand tu as ce système, si tu ne presses pas bien le premier rideau, des espaces se forment très vite sur les côtés. C’est pour cela que Julian Ryerson a eu beaucoup le champ libre, pouvait faire 30-40 mètres et combiner. Cela s’est finalement avéré très pénalisant. C’était une demande de Luis Enrique, de sorte que leurs centraux jouent assez long, pour isoler Can. Le problème, c’est que dans ce système-là, les milieux excentrés doivent couvrir beaucoup de distance pour aller chercher les côtés si leurs latéraux ne montent pas. Pour autant, j’ai compris ce qu’a voulu faire Luis, sa volonté de bloquer l’axe et de garder ce surnombre même en phase offensive. Il s’est d’ailleurs bien adapté en seconde période. On a vu Dembélé beaucoup plus proche de sa ligne, et les automatismes sont naturellement revenus : Achraf Hakimi se mettait un peu à l’intérieur du jeu, leur relation a porté ses fruits, et comme par hasard, Paris s’est ensuite procuré 4-5 grosses occasions qui, malheureusement, n’ont pas terminé au fond. Des fois, on peut essayer d’exploiter les failles de l’adversaire, mais quand tu vois que ça ne marche pas, il faut réagir très rapidement. C’est ce qu’a fait Luis Enrique contre Barcelone, et encore contre Dortmund. Je crois qu’il faut garder ces ajustements pour le match de ce mardi soir.

Pourquoi Luis Enrique « expérimente » à chaque fois sur la première manche de ces doubles confrontations ? Il faut comprendre Luis Enrique. C’est quelqu’un qui regarde les matchs beaucoup de fois, qui a des analystes vidéo, et il voit des failles chez l’adversaire. Des fois c’est vrai, on se pose la question : « Pourquoi n’a-t-il pas mis tel joueur plus tôt ? », « Pourquoi n’a-t-il pas mis l’équipe qui a ses circuits naturels dès la première minute ? » Là où les gens voient une erreur, je crois qu’il faut plutôt se demander à la place : « Qu’est-ce qu’il a essayé de faire ? » Prenons la première mi-temps contre le Barça qui s’est finalement avérée ratée. Il a voulu ramener plus de liant technique au milieu avec Kang-in Lee et Marco Asensio. Est-ce que c’est fou d’avoir voulu faire ça ? Évidemment que non. Ça n’a pas marché, il a réagi très vite tout de suite. Pareil contre Dortmund. C’est un grand entraîneur, Luis Enrique. Son objectif reste en permanence celui d’exploiter les failles de l’adversaire, de jouer son jeu tout en gagnant au bout. D’une certaine manière, c’est le jeu qui te ramène toujours à la réalité. Personnellement, je trouve qu’avoir des automatismes dans une équipe, c’est encore plus fort que de vouloir utiliser des microdétails pour t’adapter à l’adversaire. Ces plans-là peuvent marcher, mais là en l’occurrence, il a un groupe qui a mis du temps à intégrer tout ce qu’il demandait tactiquement.

A-t-il un groupe justement pour s’adapter à l’adversaire ? Je ne pense pas encore. Pour ce groupe, il me semble que le naturel revient vite au galop. Je crois donc qu’il faut plutôt mettre les joueurs dans leurs positions originelles, avec les circuits qu’ils travaillent déjà depuis plusieurs mois, car ils sont plus à l’aise. Certains groupes peuvent s’adapter très rapidement, d’autres non. Je me rappelle le Mourinho de Porto : ils avaient un système de base en 4-3-3, puis ils étaient capables de passer en 4-4-2 losange et ça ne les dérangeait pas. Paris a un peu plus de mal pour l’instant à avoir cette même fluidité.

À l’aller, j’ai trouvé que Kylian Mbappé était trop isolé. Il te faut quelqu’un qui te fasse des courses pour occuper d’autres joueurs, lui créer des espaces. Didier Domi

Le PSG a déjà joué à trois reprises Dortmund en Ligue des champions cette saison : quelles sont les failles que tu as identifiées et que Paris va devoir exploiter ce mardi soir ?

Déjà, je trouve qu’ils ont beaucoup de mal à défendre sur les côtés surtout quand physiquement, ils pêchent. On l’a vu à l’aller sur la deuxième période, quand Dembélé a trouvé des décalages avec Hakimi ou bien quand Mbappé a commencé à se décaler à gauche. Quand tu vois que Sancho et Adeyemi commencent à plonger un peu à ce niveau-là, là il y a des espaces qui peuvent s’ouvrir. Il a manqué, je trouve, à l’aller de la présence dans la surface de réparation, car Paris avait déjà pu beaucoup centrer. Fabian Ruiz et Warren Zaïre-Emery auraient dû être davantage dans la surface. Et puis, j’ai trouvé que Kylian Mbappé était trop isolé. Il te faut quelqu’un qui te fasse des courses pour occuper d’autres joueurs, lui créer des espaces.

Pour compenser ce manque de présence dans l’axe, pourrait-on voir Mbappé à gauche et Gonçalo Ramos installé en numéro 9 ? La meilleure solution aurait déjà pu être celle-là car Ramos a une présence qui occupe un ou deux joueurs. Après, je pense qu’il ne l’a pas fait à l’aller, car Jadon Sancho était très chaud. S’il laissait Nuno Mendes en un-contre-un alors qu’il était déjà dépassé, avec en plus Mbappé devant lui qui ne défend pas autant que Randal Kolo-Muani ou Barcola, le PSG aurait pu prendre un deuxième, voire un troisième but. Je le vois comme ça. Il y a un contexte, une équipe qui domine, et même si je comprends la réaction naturelle du public parisien, de vouloir égaliser, il ne fallait pas non plus encaisser ce deuxième but. D’autant que les occasions, Paris les a eues et aurait même pu repartir avec mieux qu’une courte défaite. À un moment donné, il faut savoir faire des choix dans un match : tu es à Dortmund, ça pousse, tu es à l’extérieur, finalement tu ne perds que 1-0… Bon, ça va. Mais là, au retour, bien sûr qu’il peut mettre à la fois Mbappé et Ramos ensemble. Ce qui ne l’empêcherait pas de ramener Barcola et toute l’artillerie en deuxième période.

Mbappé est un joueur qui adore orienter son corps de trois quarts. Quand tu le décales sur la gauche, ses épaules commencent à s’orienter, et sa position devient plus diagonale : c’est là où il est le plus dangereux. Didier Domi

Depuis qu’il a été replacé dans l’axe, le rendement de Mbappé a baissé et sa déconnexion avec le reste de l’équipe est plus flagrante. Comment l’expliques-tu et peut-on s’attendre à mieux dès ce mardi soir ?

Dans le football mondial, depuis la nuit des temps, il faut mettre tes meilleurs joueurs dans les meilleures conditions et à leur meilleure position. Est-ce que la meilleure position de Kylian est avant-centre, seul ? Bien sûr que non. Sa meilleure position, c’est lorsqu’il peut être avant-centre avec quelqu’un à côté de lui et qu’il peut se mettre sur la gauche. Comme lorsqu’il y avait Mauro Icardi, qui fixe les défenseurs, il adore. Tu le vois dans ses déplacements, dans son body language, Mbappé est un joueur qui adore orienter son corps de trois quarts. Quand tu le décales sur la gauche, ses épaules commencent à s’orienter et sa position devient plus diagonale : c’est là où il est le plus dangereux. D’autres avaient cette faculté de pouvoir jouer dos au but, de décrocher, comme Dennis Bergkamp par exemple. Mais d’autres, Henry, Mbappé, leur corps doit toujours être orienté vers le but.

Donc pourquoi Luis Enrique ne le met pas à gauche ? Parce qu’il ne défend pas assez ? Je pense que c’est parce que dans l’axe, personne n’a donné satisfaction. Dans la connexion avec les autres, dans cette façon de décrocher, de prendre l’espace. Celui qui s’en rapproche le plus, c’est Ramos. Mais le fait que le petit Barcola soit vraiment monté en puissance durant cette deuxième partie de saison fait que le trio Barcola-Mbappé-Dembélé reste la meilleure option. Mbappé, même dans une position axiale, reste Kylian Mbappé : à savoir un joueur qui peut à tout moment faire la différence, qui peut prendre l’espace, se décaler un peu de temps en temps sur la gauche, combiner, et c’est là parfois où nos milieux doivent plonger dans la surface de réparation. Si le PSG avait un attaquant de niveau mondial, Mbappé serait sur la gauche. Après, on le voit un peu partout : Chelsea, Manchester United, le Real, Olivier Giroud qui joue jusqu’à 37 ans au Milan… Beaucoup d’équipes galèrent à trouver un vrai bon numéro neuf, car il n’y en a presque plus. C’est l’évolution du foot : les numéros 10 ont reculé, il y a eu une tendance pendant longtemps à jouer avec beaucoup d’ailiers et un faux neuf. Il n’y a pas beaucoup de Robert Lewandowski dans le foot actuel.

Comment envisages-tu le scénario de ce mardi soir ? Il va falloir que le PSG gère bien le côté émotionnel. Et Dortmund aussi, d’ailleurs. C’est une demi-finale retour de Ligue des champions au Parc des Princes. L’ambiance va être extraordinaire, incandescente. J’ai vécu des soirées comme ça face au Steaua Bucarest en 1997, j’ai été ramasseur de balle contre le Real Madrid en 1993 lorsqu’Antoine Kombouaré marque de la tête, ces affiches font partie des plus gros matchs de l’histoire du PSG. Et j’ai l’impression que ce soir, cette équipe va être portée par cette ambiance. Le scénario, on ne le connaît pas, même si on se doute que Paris va dominer et que Dortmund va être dangereux en contre. Mais le PSG n’a jamais été aussi près d’aller en finale devant son public. Et puis, l’équipe est dos au mur. C’est une bonne chose car elle va être obligée d’appuyer sur le champignon, d’attaquer, d’utiliser l’émotion et la ferveur du Parc. Je pense d’ailleurs qu’à l’aller, Dortmund aurait dû marquer davantage avec l’ambiance extraordinaire qu’il y a eu. Ils auraient dû venir avec deux, trois buts d’avance, car ils vont affronter un PSG en furie.