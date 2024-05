En direct : Kanté et Mendy de retour, première pour Barcola !

La liste des 26 de Didier Deschamps

Gardiens : Areola, Maignan, Samba.

Défenseurs : Clauss, Hernandez, Konaté, Koundé, Mendy, Pavard, Saliba, Upamecano.

Milieux : Camavinga, Fofana, Griezmann, Kanté, Rabiot, Tchouaméni, Zaïre-Emery.

Attaquants : Barcola, Coman, Dembélé, Giroud, Kolo Muani, Mbappé, Thuram.

21h31 : Des nouvelles des blessés que Dédé a quand même retenus : « Mike (Maignan) a repris les séances spécifiques. Avec l’accord de son club, il n’y aura pas de risque pris le week-end prochain, pour lui laisser une semaine supplémentaire. Il sera probablement concerné pour le dernier match contre la Salernitana. »

21h26 : Notre cher Clément Gavard interpelle Dédé sur le fait de sélectionner des joueurs évoluant dans des championnats « mineurs » comme la Saudi Pro League. Le Bayonnais ne ferme aucune porte : « Je n’avais pas de position radicale, j’attendais d’avoir des réponses. Evaluer le niveau d’un championnat par rapport à un autre… En Europe, il n’y a pas toujours une intensité… Beaucoup de joueurs qui évoluent en Arabie Saoudite sont internationaux. »

21h24 : Didier qui botte magistralement en touche sur la gestion d’un potentiel transfert de Mbappé pendant le rassemblement des Bleus. Esseptionnel !

21h23 : « Il savait très bien qu’il était en réserve de la république et qu’avant de prétendre, il fallait du concret. Sa saison matérialise ça », ajoute Dédé au sujet de Kanté. Le sélectionneur précise qu’il a tranché sur sa présence « il y a une bonne semaine ».

21h20 : Sur Kanté, encore : « C’est un ange, tout le monde l’aime bien ! En étant honnête, les sept milieux de terrain peuvent être potentiellement des titulaires. Je ne vais pas me plaindre de ça. NG aura la place qu’il méritera. Evidemment, il a un statut, et ça pèse. »

21h18 : Sur Ferland Mendy : « Ce n’est pas une question que je l’aime ou que je ne l’aime pas. Je prends des joueurs quand je pense que c’est pour le bien de l’équipe de France. Il a évolué dans son jeu, qui était surtout porté offensivement – c’est aussi lié à la manière dont joue le Real. Il dédouble beaucoup moins (désormais), mais il a gagné en qualités défensives, ce qui n’était pas son point fort. Pour moi, il est à sa place de par ce qu’il réalise avec son club. »

21h16 : Ce n’était pas Lucas Hernandez OU Ferland Mendy selon Didier, qui aurait aimé prendre les deux sans la blessure du Parisien. « Si Lucas Hernandez avait été là, Ferland Mendy aurait été là, car je considère que Lucas est plutôt un défenseur central qu’un latéral. »

21h12 : Dédé sur Barcola : « Ce n’est pas le match d’hier soir, il était sélectionné avant ! Il a cette capacité à créer des différences, marquer des buts. »

21h10 : « Si tout se passe bien, il y a de bonnes probabilités qu’il puisse être sur pied pour le début de la compétition », glisse Dédé au sujet de Tchouaméni.

21h08 : Didier est lancé sur Kanté : « Sa dernière sélection date de juin 2022. Il a eu une grave blessure, ce qui l’a empêché très certainement de faire partie du groupe pour la Coupe du monde. On l’a suivi régulièrement, il a pu récupérer toutes ses capacités physiques et footballistiques. J’ai pris cette décision parce que je considère que l’équipe sera plus forte avec NG. »

21h07 : Dédé est en conf !

21h01 : Le Général n’ira pas au front, et il faut quand même avouer que c’est dur.

20h59 : On reste ensemble pour la conf de Dédé, qui ne devrait plus trop tarder !

20h57 : Faudrait allumer la lumière chez Youssouf Fofana par contre. Ou alors c’est que la facture n’a pas été payée.

20h52 : Fofana répond au retour de Kanté et sur la concurrence : « C’est sûr que N’Golo, c’est un gros morceau mais pour l’équipe de France, c’est incroyable. Pour les autres milieux, ça forcera à élever notre niveau. J’apprendrai à ses côtés. »

20h48 : On file sur la chaîne L’Equipe pour la réaction de Youssouf Fofana : « Je suis un homme heureux, ça vient récompenser ma saison et mes apparitions sous le maillot des Bleus. J’aurai à cœur de faire de grandes choses. »

20h44 : On peut noter que Clauss, qui figurait parmi les déçus du Qatar, sera cette fois-ci du voyage et vivra donc son premier tournoi majeur avec les Bleus. Le seul Marseillais de la liste d’ailleurs.

20h41 : Dédé jure, croix de bois, croix de fer, qu’il ne mettra pas de bâtons dans les roues de Titi. « Comme il le sait, l’ultime décision, les clubs l’auront », rappelle Dédé, qui ne perd pas le nord. Aval du club ou pas, ça s’annonce quand même difficile d’imaginer Zaïre-Emery et Barcola, sur qui Titi aurait pu compter, faire le doublé maintenant qu’ils sont pris pour l’Euro.

20h40 : BOULEAU ATTAQUE SUR LES JO ! IL NE LÂCHE PAS !

20h37 : « J’ai demandé une exception pour passer le bac en septembre, pour être plus tranquille et me concentrer sur le football », explique la pépite. Il faudra quand même prendre quelques bouquins dans la valise pour l’Allemagne s’il veut accrocher la mention.

20h36 : APPARITION DE WARREN ZAÏRE-EMERY EN DIRECT !

20h34 : Les principaux absents, donc : Christopher Nkunku, Alexandre Lacazette, Jean-Philippe Mateta (oui), Guendouzi, Veretout et Digne (comme d’habitude).

20h32 : Sur Kanté : 41 matchs joués cette saison avec Al-Ittihad donc physiquement, ça doit aller. Sur l’intensité, c’est peut-être différent, mais on va faire confiance à Dédé.

20h31 : C’est allé très vite, et… BRADLEY BARCOLA IRA EN ALLEMAGNE !!!

20h30 : Didier justifie la sélection de Kanté immédiatement : « Je peux comprendre que les supporters n’ont pas forcément suivi le parcours de N’Golo Kanté. Il a fait une saison complète, il a retrouvé toutes ses capacités physiques et de par son vécu, je suis convaincu que l’équipe sera plus forte avec lui. »

20h29 : N’GOLO KANTE !!!! IL EST DE RETOOOUUUUURRRR !!!!

20h29 : Pas de Simakan, pas de Lucas Digne, mais Ferland Mendy est là !

20h29 : Gardiens de but : Areola, Maignan, Samba. Classique.

20h28 : C’EST L’HEURE ! 25 noms annoncés dans quelques secondes !

20h27 : Gilles Bouleau et Didier Deschamps dans la même pièce. Profitons de ces deux monstres.

20h02 : On connaît la chanson désormais, Gilles Bouleau va jouer avec nos nerfs pendant 30 minutes en nous bombardant de reportages divers et variés, avant de laisser les spotlights à Dédé.

20h01 : OH LE TACLE DE GILLES BOULEAU D’ENTREE DE JEU !!! Il joue à domicile, alors il rappelle d’emblée à Dédé qu’il n’a jamais gagné l’Euro. La VAR ne dit rien.

20h00 : Un petit faible pour Aurélien Tchouaméni, on vous comprend madame.

19h59 : Il est là, le DD ! Chemise blanche, veste sombre, c’est sobre et élégant.

19h58 : GENERIQUE !

19h55 : LA grosse cote, c’est le retour de N’Golo Kanté, annoncé par Canal+ ! En général, ce qui fuite juste avant la liste se vérifie… On ne pourra pas dire qu’on ne savait pas.

19h52 : Bon, avant d’entrer dans le vif du sujet, qu’est-ce que vous attendez de Saint Didier ? Ferland Mendy, Alexandre Lacazette, Bradley Locko, Brendan Chardonnet ? Exprimez-vous !

19h50 : Citoyennes, citoyens, bonsoir ! Nous sommes à 32 jours de l’entrée en lice des Bleus à l’Euro, face à l’Autriche, et notre Dédé national s’apprête à carjacker le JT de TF1 pour balancer sa liste. Préparez le pop corn, ça part de là !