L’UEFA ouvre une enquête visant Rodri et Morata après leurs chants contre Gibraltar

Pas touche à Gibraltar.

L’UEFA a communiqué mardi sur l’ouverture d’une enquête visant Álvaro Morata et Rodri, respectivement capitaine et vice-capitaine de l’Espagne, après avoir chanté à tue-tête que « Gibraltar est espagnol » lors des festivités du titre à Madrid le 15 juillet dernier. Ils sont accusés de la « violation des règles élémentaires de bonne conduite », de « l’utilisation d’événements sportifs pour des manifestations de nature non sportive » et de « jeter le discrédit sur le football et l’UEFA en particulier ».

Les propos des deux joueurs avaient été dénoncés par les dirigeants de la fédération du territoire britannique, membre de l’UEFA depuis 2013 et situé au sud de l’Andalousie. Ils avaient ensuite porté plainte devant l’instance européenne en raison du « caractère extrêmement provocateur et insultant des célébrations entourant la victoire de l’équipe espagnole à l’Euro 2024 ». L’UEFA assure de son côté que son instance de contrôle, d’éthique et de discipline « prendra une décision en temps voulu » pour d’éventuelles sanctions.

Non les Anglais, la finale ne sera pas rejouée pour autant.

