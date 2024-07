Quiz : les trois dernières équipes de France olympiques masculines

C’est le grand jour pour les Bleus qui affrontent les États-Unis ce mercredi à Marseille en ouverture du tournoi olympique. Pour l’occasion, on vous demande de reconstituer les trois dernières listes olympiques : 2021, 1996 et 1984.

Niveau 1 : Les 21 Bleus sélectionnés aux JO de Tokyo de 2021

Niveau 2 : Les 18 Bleus sélectionnés aux JO d’Atlanta de 1996

Niveau 3 : Les 17 Bleus sélectionnés aux JO de Los Angeles de 1984

Vous avez 100% de réussite : Il faut se déconnecter de Wikipédia.

Vous avez entre 75% et 99% de réussite : Votre mémoire est incroyable, ou alors vous êtes encore trop attaché(e) au passé. Il serait temps de couper le cordon, d’arrêter de regarder derrière, et de commencer à porter vos yeux vers l’avenir.

Vous avez entre 50% et 74% : Les Jeux olympiques, c’est votre dada. Vous ne sauriez pas nommer les 23 Bleus partis à l’Euro cet été, mais les Français qui représentent la patrie aux JO, ça vous intéresse.

Vous avez entre 25% et 49% : Bon, il vous manque Anthony Caci et Niels Nkoukou en 2021, et pour 1984 ainsi que 1996, vous avez mis des noms au hasard. Genre Bernard Diomède ou Sabri Lamouchi.

Vous avez moins de 25% : Pas besoin de vous convaincre. Le foot n’a rien à foutre aux JO.

Vous n’avez aucune bonne réponse : Qu’est-ce que vous faites sur sofoot.com ?

