Adrien Truffert : « Le public n'a pas les noms qu'il attendait, mais… »

« L’objectif, c’est l’or ! »

Au moins, Adrien Truffert ne fait pas dans la langue de bois concernant les ambitions de l’équipe de France U23 aux Jeux olympiques 2024. En conférence de presse, l’arrière gauche a indiqué qu’il souhaitait aller au bout : « On connaît les difficultés qu’on a eues pour construire ce groupe, mais il y a de quoi faire de belles choses. Si on vous dit qu’on a des objectifs élevés, c’est qu’on sait de quoi on est capable. »

Le latéral de gauche ne s’est pas arrêté en si bon chemin, d’ailleurs : « L’état d’esprit est très positif, on est tous motivé par l’événement. On a hâte de commencer, on joue au foot pour ce genre d’événements. Le public français n’a peut-être pas les noms qu’il attendait, mais il y a énormément de qualité dans le groupe et un très bon niveau footballistique. On est prêts, et on donnera tout. À nous de créer l’engouement sur le terrain. »

Et s’il veut une astuce contre la chaleur, il peut demander à son entraîneur Thierry Henry.

Face à la chaleur, Thierry Henry a sa tactique