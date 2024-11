Les confidences de Thierry Henry sur son lien avec le public français

Le huitième chauve le plus beau du monde est un des Men of the Year.

Dans une interview pour GQ, en une des Men of the Year 2024, Thierry Henry a troqué sa carapace de légende pour un costume d’homme vulnérable. Entre souvenirs des JO et introspection post-COVID, Titi se dévoile.

Les souvenirs uniques des JO

« J’ai des frissons rien qu’en y pensant », lance Henry en évoquant l’aventure des Jeux olympiques. Certes, la médaille d’argent a un goût d’inachevé pour le compétiteur, mais elle a aussi servi de réconciliation : avec lui-même, et avec un public français qu’il pensait à jamais distant : « J’en ai vécu, des choses, dans ma carrière : une finale de Coupe du monde gagnée (1998) et une autre perdue (2006), une finale de Ligue des champions perdue (2006) et une autre gagnée (2009) (…) Mais honnêtement, je ne pensais pas pouvoir me reconnecter comme ça avec le public français. Je pensais que c’était fini. »

https://twitter.com/GQ_France/status/1857340445426348283

Thierry Henry, connu pour son sourire charmeur sur CBS aux côtés de Kate Abdo, a longtemps été perçu en France comme froid et distant. Pourtant, cet été-là, le sourire était bien au rendez-vous, notamment pour partager des moments uniques avec ses enfants : « Les JO dépassent tout, parce qu’ils étaient là. Ils avaient vu des vidéos de 1998 ou 2000, mais cette fois, j’ai pu partager ces émotions avec eux et avec mon pays. »

« J’ai fait la paix avec moi-même »

Henry semble avoir rangé son costume de super héros pour assumer pleinement sa kryptonite : « Être connu, c’est préserver une image, mais je ne suis plus joueur. Pendant ma carrière, on te colle une étiquette de role model, alors que j’étais loin d’être parfait. » Son tournant ? La pandémie, qui l’a poussé à consulter un psychologue et à retrouver son « enfant intérieur », une révélation gravée au sens propre, sous forme de tatouage au mollet. « La discussion la plus importante qu’on peut avoir, c’est avec soi. Aujourd’hui, j’ai fait la paix avec moi-même, avec mes forces et mes failles. »

Titi, c’est toi le boss.

Loum Tchaouna : « Et là, j’entends des cris de singe »