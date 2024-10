Hervé Renard revient sur son aventure sur le banc des Bleues

Les confidences du Renard.

Dans un entretien accordé à L’Equipe, Hervé Renard est revenu sur son échec avec l’équipe de France féminine lors des Jeux olympiques de Paris, où les Bleues ont une nouvelle fois été éliminées dés les quarts de finale face au Brésil. Un plafond de verre que l’ancien technicien de Sochaux n’aura pas réussi à briser : « Je me suis fixé des objectifs qui étaient les mêmes que ceux donnés par la Fédération et je n’ai pas réussi. J’assume mes responsabilités. J’étais venu pour autre chose. Après, je me demande comment on peut faire pour perdre un match comme ça (…) On est trop faibles mentalement. »

« J’ai peut-être été moins dur »

Le vainqueur de la CAN en 2012 et 2015 avoue avoir changé son comportement et sa façon de faire pendant cette courte aventure. « J’ai peut-être été moins dur. Je n’ai pas réussi à atteindre l’objectif, c’est peut-être qu’il fallait être différent. Je n’ai pas été moi-même tout le temps. »

Après avoir pris un peu de temps pour lui, l’ancien sélectionneur de l’Arabie saoudite compte bien remonter en selle très bientôt, avec la Coupe du monde aux Etats-Unis à l’horizon : « J’ai envie d’une équipe nationale en priorité. Et j’espère qu’elle sera encore capable de jouer la qualification pour la Coupe du monde. »

