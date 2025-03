Trois retours de poids dans la liste de l’équipe de France féminine

Les expats sont de retour !

Ce jeudi, le sélectionneur de l’équipe de France féminine Laurent Bonadei a dévoilé la liste des 23 joueuses qui affronteront successivement la Suisse et la Norvège en Ligue des nations, les 4 et 8 avril prochains. Absentes lors du dernier rassemblement fin février, Delphine Cascarino et Kenza Dali font leur retour dans le groupe français, qui reste sur deux victoires lors des deux premiers matchs du groupe 2 (contre la Norvège et l’Islande).

Les deux coéquipières de la franchise américaine du San Diego Wave avaient en effet manqué le dernier rassemblement des Bleues. La première était préservée alors qu’elle se remettait d’une grave blessure au genou, quand la seconde finalisait son arrivée en provenance d’Aston Villa. Remise de sa blessure, Clara Mateo réintègre également le groupe. L’attaquante du Paris FC et co-meilleure buteuse du championnat de France (avec Melchie Dumornay) avait elle aussi dû faire l’impasse fin février.

🚨 𝐋𝐚 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐞 𝐞𝐬𝐭 𝐥𝐚̀ ! 📋 Voici les 𝟐𝟑 𝐣𝐨𝐮𝐞𝐮𝐬𝐞𝐬 convoquées pour la suite de la Ligue des Nations avec les déplacements en Suisse et en Norvège 🇨🇭🇳🇴#FiersdetreBleues pic.twitter.com/ABQ2MrZUBe — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) March 27, 2025

Trois joueuses écartées de la liste

Mathématiquement, trois joueuses présentes lors du dernier rassemblement n’ont cette fois pas été retenues par le staff des Bleues. La défenseuse Thiniba Samoura (PSG), ainsi que les attaquantes Melvine Malard (Manchester United) et Kessya Bussy (Paris FC) n’ont pas été rappelées par Laurent Bonadei.

C’est le jeu.

Pour la gloire d’Eugénie Le Sommer