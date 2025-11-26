S’abonner au mag
  France U19 (F) 1-0 Turquie U19 (F)

Les Bleuettes démarrent bien leur campagne de qualifications à l’Euro

Sur de bons rails.

L’équipe de France féminine des moins de 19 ans a bien lancé sa campagne de qualifications pour l’Euro 2026 en dominant la Turquie par la plus petite des marges (1-0). Les joueuses de Philippe Joly ont pu compter sur Justine Rouquet pour les lancer parfaitement dans cette rencontre dès la 8e minute. Trouvée en profondeur par Anaïs Ebayilin, la joueuse de Montpellier a trompé la gardienne turque Sinem Özdemir d’une sublime reprise acrobatique.

La Finlande et le Pays de Galles au menu

Après ce succès important, les Bleuettes seront opposées à la Finlande ce samedi à 19 heures à Cardiff avant d’affronter les Galloises mardi 2 décembre à 15 heures. Les trois premières équipes de ce groupe se qualifieront pour le second tour de qualification. Pour rappel, la dernière génération des Bleues U19 était allée jusqu’en finale de l’Euro, battue par l’Espagne.

Le début d’une odyssée.

Un forfait chez les Bleues pour la Ligue des nations

