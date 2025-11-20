S’abonner au mag
Une petite nouvelle dans la liste des Bleues

CDB
Se rattraper après l’Allemagne.

Après l’échec en demi-finales de Ligue des nations face à l’Allemagne (0-1, 2-2), l’équipe de France féminine se retrouve fin novembre pour la double confrontation face à la Suède (28 novembre et 2 décembre), pour déterminer l’équipe qui terminera sur la troisième marche du podium. Pour ce rassemblement, Laurent Bonadei a décidé de convoquer pour la première fois Anaële Le Moguédec.

À 22 ans, la milieu du Paris FC réalise un très bon début de saison : « On était au match avec mon staff pour ce beau résultat du PFC contre Benfica (2-0 en Ligue des champions), a confié le sélectionneur des Bleues en conférence de presse. Anaële a fait une belle performance, mais c’est aussi le résultat de sa belle saison dernière au Stade de Reims. »

Deux retours et deux absences

Pour ces deux rencontres, Bonadei a décidé de rappeler Melween N’Dongala et Perle Morroni. Cette dernière a été convoquée pour pallier l’absence de Lou Bogaert, qui « va aller avec les U23 » comme l’a révélé son coach. « C’est bien qu’elle aille gagner du temps de jeu, elle n’a pas eu un début de saison facile (avec le PFC). Perle Morroni fait une belle saison avec San Diego. » La jeune Lyonnaise Inès Benyahia est également absente.

Pour le reste, pas de grande surprise. De Pauline Peyraud-Magnin à Marie-Antoinette Katoto, en passant par Sakina Karchaoui et Griedge Mbock, les cadres sont là pour remettre les Bleues dans le bon sens.

Et préparer au mieux les qualifications à la Coupe du monde en mars prochain.

On connaît les adversaires des Bleues pour les qualifications à la Coupe du monde 2027

CDB

