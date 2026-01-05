S’abonner au mag
Liam Rosenior adoubé par une légende de... Manchester United

Une belle lettre de recommandation.

Dans sa propre émission sur la BBC, Wayne Rooney a tenu à chanter les louanges de son ancien adjoint, Liam Rosenior. Les deux hommes ont travaillé ensemble à Derby County de janvier 2021 à juin 2022, période durant laquelle Rosenior occupait le poste d’entraîneur adjoint sous les ordres de Rooney. Lorsque ce dernier a été limogé à l’été 2022, Rosenior a alors pris les rênes de l’équipe en tant qu’entraîneur intérimaire, lançant ainsi sa carrière de coach principal.

Rosenior, un modèle pour les entraîneurs anglais

Après des passages par Hull City puis Strasbourg, Rosenior est sur la route de Chelsea. Une perspective qui réjouit Rooney : « On ne voit pas vraiment d’entraîneurs anglais à la tête de grands clubs. Il montrerait la voie pour nous. » Fort de leur collaboration à Derby County, l’ancien attaquant se dit convaincu des qualités de son compatriote et de sa capacité à relever le défi londonien : « Il était incroyable dans ses compétences de coach. » Et Rosenior lui-même ne manquerait pas de confiance : « Il n’y a aucun doute sur sa capacité à faire ce travail. »

Manifestement, Rosenior a laissé une forte impression à son ancien supérieur…

