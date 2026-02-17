Nicolas Jackson ne devrait pas s’éterniser au Bayern Munich

Une tête manquera à l’Oktoberfest l’automne prochain. Nicolas Jackson, buteur sénégalais prêté par Chelsea au Bayern Munich, ne devrait pas s’éterniser en Bavière. Selon le Times, Jackson retournera à Londres en juin, puisqu’il n’a pas joué assez de matchs avec le Bayern Munich.

En effet, dans l’accord de son prêt, une clause d’obligation d’achat se déclenche si le joueur cumule 40 apparitions et joue au moins 45 minutes dans chacune d’elles. Si Jackson avait joué ce nombre de matchs, le Bayern aurait dû payer un peu plus de 60 millions d’euros au club londonien, en plus des 16 millions d’indemnité de prêt. 76 millions pour Nicolas Jackson, donc…

Dans l’ombre de Harry Kane

Une somme que ne verra sûrement pas Chelsea puisque le Sénégalais n’a disputé que 22 matchs cette saison pour… 641 minutes. En moyenne, Jackson ne joue que 29 minutes par match et n’a marqué qu’à cinq reprises. Pour sa défense, son concurrent pour le poste de titulaire est Harry Kane, auteur de 41 buts en 35 matchs cette saison. Pas facile à déloger, celui-là. Une chose est sûre donc : il fera son retour à Chelsea cet été. Mais pour combien de temps ?

Chez les Blues, il sera en concurrence avec Marc Guiu, Liam Delap et João Pedro, arrivé cet été. Ce dernier a marqué 13 fois et donné 8 passes décisives en 35 matchs cette saison.

Il préférera peut-être la concurrence de Joaquín Panichelli à Strasbourg.

